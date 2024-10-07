Tuyển Quản Đốc Phân Xưởng thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: - Miền Bắc - Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý và điều hành hoạt động sản xuất của phân xưởng trong công ty xuất nhập khẩu Lập kế hoạch sản xuất, phân công công việc và giám sát tiến độ thực hiện Đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu Quản lý nhân sự, máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu trong phân xưởng Tối ưu hóa quy trình sản xuất, cải tiến năng suất và hiệu quả làm việc Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường Phối hợp với các bộ phận khác như kế hoạch, kiểm soát chất lượng, kho vận để đảm bảo hoạt động sản xuất hiệu quả Báo cáo tình hình sản xuất và đề xuất giải pháp cải thiện cho ban lãnh đạo

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật, quản lý sản xuất hoặc các ngành liên quan Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý tốt Có khả năng quản lý công việc và xây dựng đội nhóm hiệu quả Hiểu biết về quy trình sản xuất và quản lý chất lượng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và phần mềm quản lý sản xuất

Tại CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp Được đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG

