Tuyển Quản Đốc Phân Xưởng thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG
- Bắc Giang:
- Miền Bắc
- Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Quản lý và điều hành hoạt động sản xuất của phân xưởng trong công ty xuất nhập khẩu
Lập kế hoạch sản xuất, phân công công việc và giám sát tiến độ thực hiện
Đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu
Quản lý nhân sự, máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu trong phân xưởng
Tối ưu hóa quy trình sản xuất, cải tiến năng suất và hiệu quả làm việc
Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường
Phối hợp với các bộ phận khác như kế hoạch, kiểm soát chất lượng, kho vận để đảm bảo hoạt động sản xuất hiệu quả
Báo cáo tình hình sản xuất và đề xuất giải pháp cải thiện cho ban lãnh đạo
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật, quản lý sản xuất hoặc các ngành liên quan
Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý tốt
Có khả năng quản lý công việc và xây dựng đội nhóm hiệu quả
Hiểu biết về quy trình sản xuất và quản lý chất lượng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và phần mềm quản lý sản xuất
Tại CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm
Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Được đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẮC GIANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
