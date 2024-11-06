Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Bình Lục ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện công việc hàng ngày như Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân nhằm thực hiện chỉ tiêu (KPIs) cá nhân:
+ Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng; Quản lý, chăm sóc cơ sở khách hàng trong danh mục được giao.
+ Thực hiện nhập thông tin theo dõi công tác tiếp thị, bán hàng trên hệ thống nhật ký bán hàng; Thực hiện nhập mã Cán bộ quản lý (Account Executive) trên hệ thống phần mềm Symbols để hệ thống tự động ghi nhận doanh số bán hàng.
+ Bán chéo các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.
+ Thực hiện các công việc có liên quan trong quá trình cấp tín dụng: Ghi nhận phản hồi của khách hàng, đề xuất ý kiến xây dựng sản phẩm, dịch vụ, chính sách khách hàng, ...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành: tài chính, ngân hàng, kế toán, Marketing, quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
- Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, đọc hiểu tài liệu liên quan.
- Vi tính: sử dụng thành thạo.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về bán hàng (ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và có kinh nghiệm quản lý).
- Kỹ năng giao tiếp, bán hàng, đàm phán & thuyết phục.
- Kỹ năng quản lý bán hàng.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
- Khả năng làm việc độc lập cao và làm việc theo nhóm.

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng bảo hiểm xã hội - y tế theo quy định bộ luật lao động VN.
- Lương thỏa thuận.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Công ty và bên ngoài.
- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, thưởng nhân dịp Lễ, Tết hàng năm theo quy định của Công ty
- Du lịch trong và ngoài nước.
- Bảo hiểm 24/24.
- Các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 25bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

