Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH
Ngày đăng tuyển: 17/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô số 15, Đường 5A, KCN Tân Tạo mở rộng, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, HCM, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tập hợp các chứng từ liên quan như bảng báo giá, đơn đặt hàng của khách hàng, hợp đồng bán hàng, phiếu xuất kho hàng hóa...làm căn cứ ghi nhận vào phần mềm, sổ sách kế toán để quản lý bán hàng theo báo giá, đơn hàng, hợp đồng...
Kiểm tra chứng từ, số lượng thực xuất, giá bán sản phẩm và thông tin khác theo quy định đơn vị để lập và gửi hóa đơn cho khách hàng.
Phân loại chứng từ theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu (nếu có) làm căn cứ ghi nhận vào sổ sách liên quan.
Quản lý chính sách giá, chính sách bán hàng... để đảm bảo bán hàng theo đúng chính sách và ghi nhận doanh thu phù hợp.
Vào bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng; tính toán chính xác tổng doanh thu, thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong ngày.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu xuất, tồn kho với thủ kho vào cuối ngày.
Quản lý chứng từ, sổ sách liên quan đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.
Quản lý công nợ, đốc thúc công nợ .
Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác bán hàng.
Hỗ trợ công việc, liên kết số liệu với kế toán phần hành có liên quan.
Làm những công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : nữ
Độ tuổi: 20-35
1-2 năm kinh nghiệm
Nói năng nhỏ nhẹ, ngoại hình ưa nhìn.
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán
CÓ THỂ ĐI LÀM LUÔN

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật Lao động, các chế độ BHXH, BHYT, BHTT theo quy định Nhà nước.
Thu nhập: 10-12 triệu. Thương lượng theo năng lực
Bao cơm trưa tại công ty
Du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô số 15, Đường 5A, KCN Tân Tạo mở rộng, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

