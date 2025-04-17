Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN
Ngày đăng tuyển: 17/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN

Thực tập sinh Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 180 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Quay, dựng clips cơ bản
Cắt, chỉnh sửa video, hỗ trợ sản xuất video
Đưa ra ý tưởng và chủ động thiết kế banner, flyer, ấn phẩm tái bản,...
Tham gia các sự kiện tại trường Đại học ( 2- 3 sự kiện/tháng)
Dịch thuật Anh Việt
Tìm hiểu từ khóa hot cho các khóa học dài hạn, lên ý tưởng viết bài tư vấn SEO
Đăng tin website dựa trên nội dung mailchimp được duyệt hàng ngày
Hỗ trợ cập nhật tin tức, nội dung, hình ảnh trên các chuyên mục website, các kênh social media của công ty đầy đủ, chính xác và kịp thời

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên Đại Học chuyên ngành Marketing, Kinh Tế năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp
Thực tập full-time từ tối thiểu 3 tháng trở lên
Tư duy logic, nhạy bén
Hoạt bát và giao tiếp tốt
Định hướng nghề nghiệp rõ ràng
Chăm chỉ và nghiêm túc trong công việc
Ưu tiên SV có kỹ năng MC, công tác Đoàn, Đội sẽ được tạo điều kiện phát huy năng khiếu...

Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập có lương
Được trải nghiệm công việc Thật
Được tham gia đào tạo nội bộ và hướng dẫn kỹ năng xử lý công việc phụ trách
Được mở rộng mối quan hệ và nâng cao kỹ năng giao tiếp
Được hỗ trợ thông tin làm bài báo cáo, đóng dấu như yêu cầu nhà Trường
Được hướng nghiệp theo điểm mạnh của bản thân
Làm việc tốt có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 9, Tòa nhà Giày Việt, 180-182 Lý Chính Thắng, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-marketing-thu-nhap-2-3-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job349887
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Academic- Hà Đông
Tuyển Thực tập sinh Marketing Language Link Academic- Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Language Link Academic- Hà Đông
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 3 - 3.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty tnhh vượng thành anh
Tuyển Thực tập sinh Marketing công ty tnhh vượng thành anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 10 Triệu
công ty tnhh vượng thành anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 2 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Tuyển Thực tập sinh Marketing TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu
TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 3 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Tuyển Thực tập sinh Marketing Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 108 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Academic- Hà Đông
Tuyển Thực tập sinh Marketing Language Link Academic- Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Language Link Academic- Hà Đông
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 3 - 3.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty tnhh vượng thành anh
Tuyển Thực tập sinh Marketing công ty tnhh vượng thành anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 10 Triệu
công ty tnhh vượng thành anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 2 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Tuyển Thực tập sinh Marketing TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu
TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 3 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Tuyển Thực tập sinh Marketing Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC MERRY
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH Greenjoy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu Công ty TNHH Greenjoy
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ KHẢI MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ KHẢI MINH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH TM DV NHẬT CƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TM DV NHẬT CƯỜNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CUỘC SỐNG CỦA TÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CUỘC SỐNG CỦA TÔI
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Đông Nam Á - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Đông Nam Á - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
1.5 - 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á
1.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG KIM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH AQUA HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH AQUA HOUSE
2.5 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing UPTIK COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu UPTIK COMPANY LIMITED
Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH NEXFUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NEXFUN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚ ELECTRIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH PHÚ ELECTRIC
1.5 - 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN HÓA DTC SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN HÓA DTC SOLUTIONS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH Green Roofing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu Công ty TNHH Green Roofing
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH PHONG CÁCH VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH PHONG CÁCH VIỆT
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH BTASKEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH BTASKEE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH FACOHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH FACOHA
1.5 - 2.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU LỊCH BESTPRICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU LỊCH BESTPRICE
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Tròn House làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tròn House
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ IEG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ IEG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH TH3 GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TH3 GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu CELLPHONES
2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần tập đoàn Y khoa Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu Công ty Cổ phần tập đoàn Y khoa Sài Gòn
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing AFR CLOUD COMPUTING JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu AFR CLOUD COMPUTING JSC
1.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
3 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm