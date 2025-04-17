Tuyển Thực tập sinh Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 111
- 121 Ngô Gia Tự, P2, Q10, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận mô tả công việc đăng tin tuyển dụng trên các kênh mạng xã hội, website, hội nhóm.
Sàng lọc hồ sơ, sơ vấn và theo dõi lịch hẹn.
Hỗ trợ tổ chức buổi phỏng vấn cùng quản lý.
Cập nhật kết quả ứng viên và hỗ trợ báo cáo tuyển dụng.
Học hỏi và tham gia xây dựng các chương trình truyền thông tuyển dụng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc vừa tốt nghiệp các ngành liên quan: Quản trị nhân lực, Kinh doanh, Tâm lý học... Không yêu cầu kinh nghiệm.
Yêu thích lĩnh vực nhân sự, đặc biệt là tuyển dụng.
Có kinh nghiệm tuyển dụng, hiểu biết về mảng bất động sản là một lợi thế.
Chủ động, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm.
Thực tập tối thiếu 02 tháng
Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng tuyển dụng khi tuyển dụng thành công
Được đào tạo bài bản, học hỏi quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp.
Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, có cơ hội học hỏi thực tế từ ngành bất động sản.
Có cơ hội thăng tiến, trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.
Cấp mộc chứng nhận thực tập sau khi hoàn thành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
