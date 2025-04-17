Tuyển Thực tập sinh Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Ngày đăng tuyển: 17/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 111

- 121 Ngô Gia Tự, P2, Q10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận mô tả công việc đăng tin tuyển dụng trên các kênh mạng xã hội, website, hội nhóm.
Sàng lọc hồ sơ, sơ vấn và theo dõi lịch hẹn.
Hỗ trợ tổ chức buổi phỏng vấn cùng quản lý.
Cập nhật kết quả ứng viên và hỗ trợ báo cáo tuyển dụng.
Học hỏi và tham gia xây dựng các chương trình truyền thông tuyển dụng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc vừa tốt nghiệp các ngành liên quan: Quản trị nhân lực, Kinh doanh, Tâm lý học... Không yêu cầu kinh nghiệm.
Yêu thích lĩnh vực nhân sự, đặc biệt là tuyển dụng.
Có kinh nghiệm tuyển dụng, hiểu biết về mảng bất động sản là một lợi thế.
Chủ động, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm.
Thực tập tối thiếu 02 tháng

Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng tuyển dụng khi tuyển dụng thành công
Được đào tạo bài bản, học hỏi quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp.
Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, có cơ hội học hỏi thực tế từ ngành bất động sản.
Có cơ hội thăng tiến, trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.
Cấp mộc chứng nhận thực tập sau khi hoàn thành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

