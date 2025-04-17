Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 164 Phan Văn Trị, Phường 12, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kịch bản video, kế hoạch nội dung trên các kênh social media, Website
Tham gia sáng tạo, đóng góp ý tưởng cho các chiến dịch Marketing.
Phối hợp với designer, lên kịch bản ý tưởng, brief yêu cầu để sản xuất các ấn phẩm truyền thông (Hình ảnh bài viết, Flyer, TVC, video TikTok, ...)
Trực tiếp quay chụp hình ảnh lấy tư liệu với khách hàng
Trả lời tin nhắn khách hàng trên các kênh do team marketing quản lý, chuyển lead cho phòng kinh doanh
Đề xuất ý tưởng, kế hoạch nhằm tăng hiệu quả lead marketing, thu hút khách hàng theo mục tiêu của phòng kinh doanh.
Tham gia tổ chức các sự kiện truyền thông offline theo kế hoạch.
Báo cáo hiệu quả công việc theo ngày/tuần/tháng/năm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng viết content, sáng tạo nội dung.
Từng tham gia marketing các dự án công nghệ, ngành làm đẹp là 1 lợi thế
Có kinh nghiệm chạy quảng cáo facebook, google là 1 lợi thế
Chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Đam mê, mong muốn học hỏi và phát triển lâu dài trong ngành Marketing.
Chịu được áp lực trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hiệu quả công việc
BHYT BHXH theo quy định
Du lịch/ Teambuilding hàng năm
Được đào tạo thường xuyên, tiếp xúc khách hàng lớn trong ngành làm đẹp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
