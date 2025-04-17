Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 164 Phan Văn Trị, Phường 12, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kịch bản video, kế hoạch nội dung trên các kênh social media, Website

Tham gia sáng tạo, đóng góp ý tưởng cho các chiến dịch Marketing.

Phối hợp với designer, lên kịch bản ý tưởng, brief yêu cầu để sản xuất các ấn phẩm truyền thông (Hình ảnh bài viết, Flyer, TVC, video TikTok, ...)

Trực tiếp quay chụp hình ảnh lấy tư liệu với khách hàng

Trả lời tin nhắn khách hàng trên các kênh do team marketing quản lý, chuyển lead cho phòng kinh doanh

Đề xuất ý tưởng, kế hoạch nhằm tăng hiệu quả lead marketing, thu hút khách hàng theo mục tiêu của phòng kinh doanh.

Tham gia tổ chức các sự kiện truyền thông offline theo kế hoạch.

Báo cáo hiệu quả công việc theo ngày/tuần/tháng/năm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm >2 năm ở vị trí tương đương.

Có khả năng viết content, sáng tạo nội dung.

Từng tham gia marketing các dự án công nghệ, ngành làm đẹp là 1 lợi thế

Có kinh nghiệm chạy quảng cáo facebook, google là 1 lợi thế

Chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Đam mê, mong muốn học hỏi và phát triển lâu dài trong ngành Marketing.

Chịu được áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Review lương 1 năm 2 lần

Thưởng hiệu quả công việc

BHYT BHXH theo quy định

Du lịch/ Teambuilding hàng năm

Được đào tạo thường xuyên, tiếp xúc khách hàng lớn trong ngành làm đẹp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin