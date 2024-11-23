Tuyển Quản lý kinh doanh HỘ KINH DOANH YANBABY làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 50 Triệu

Mức lương 14 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vincom TimeCity Minh Khai Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 14 - 50 Triệu

- Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động hàng ngày của cửa hàng, đảm bảo cửa hàng luôn hoạt động hiệu quả và đạt mục tiêu doanh thu đề ra.

- Giám sát và phân công công việc cho nhân viên, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên bán hàng.

- Quản lý tồn kho, đảm bảo hàng hóa được trưng bày đẹp mắt và đúng quy chuẩn.

- Chịu trách nhiệm về việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, giải quyết khiếu nại và các vấn đề phát sinh.

- Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh, đề xuất các giải pháp để tăng doanh số bán hàng.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để triển khai các chương trình khuyến mãi và hoạt động tiếp thị.

Với Mức Lương 14 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ, tuổi dưới 35.

- Bắt buộc: Biết tiếng Trung giao tiếp và làm việc.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan (Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thời trang...).

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý cửa hàng, ưu tiên ngành thời trang.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, khả năng quản lý và làm việc nhóm hiệu quả.

- Năng động, chịu khó học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc.

Tại HỘ KINH DOANH YANBABY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: Từ 14 triệu đồng/tháng.

- Thưởng doanh số cửa hàng và doanh số cá nhân hấp dẫn.

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và thân thiện.

- Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH YANBABY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin