Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ làm việc tại Yên Bái thu nhập 10 - 14 Triệu

Địa điểm làm việc - Yên Bái: Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Có cơ hội thăng tiến trong công ty. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc. Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có)., Thành phố Yên Bái

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Quản lý cửa hàng, đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Kiểm soát hàng tồn kho, đặt hàng và quản lý nhập xuất hàng hóa.

Đảm bảo cửa hàng luôn sạch sẽ, gọn gàng và trưng bày sản phẩm hấp dẫn.

Phục vụ khách hàng tận tình, chu đáo, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Thực hiện các báo cáo doanh thu, tồn kho định kỳ theo yêu cầu.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của cửa hàng.

Quản lý nhân viên (nếu có) và phân công công việc hợp lý.

Tuân thủ các quy định, quy trình của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí quản lý cửa hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện tử/điện lạnh.

Nắm vững kiến thức về sản phẩm điện tử/điện lạnh.

Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng tốt.

Kỹ năng quản lý, tổ chức và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Có khả năng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 14 triệu VND

Lương cứng: 6 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

