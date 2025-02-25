Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Quản lý và phát triển doanh số của các khách hàng chiến lược thuộc kênh siêu thị và cửa hàng tiện lợi (Key Accounts), bao gồm các chuỗi siêu thị lớn (Big C, VinMart/WinMart, Co.opmart, Lotte Mart, Emart, Mega, Aeon, BHX,…) và cửa hàng tiện lợi (Circle K, FamilyMart, 7-Eleven, Ministop,…).

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác chiến lược với khách hàng nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững.

• Chào hàng sản phẩm mới vào hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi, đồng thời đảm bảo duy trì và phát triển danh mục sản phẩm đã được listing.

• Đàm phán hợp đồng, chính sách thương mại, chương trình khuyến mãi, chiết khấu và các điều khoản hợp tác nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và tăng trưởng doanh số.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan như Marketing, Trade Marketing để triển khai các chương trình bán hàng hiệu quả.

• Phân tích dữ liệu bán hàng, xu hướng thị trường và hành vi mua hàng của người tiêu dùng để đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.

• Kiểm soát công nợ, đảm bảo thanh toán đúng hạn và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng, đơn hàng, giao hàng.

• Huấn luyện và hỗ trợ đội ngũ nhân viên kinh doanh để đảm bảo thực thi tốt các chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.