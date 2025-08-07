Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH COO BUILDER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: DORADO STORE – The Sun Avenue, Tháp 3, 28 Mai Chí Thọ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý toàn bộ hoạt động vận hành hàng ngày của cửa hàng.

Quản lý hàng hóa: kiểm soát nhập – xuất – tồn, trưng bày sản phẩm đúng chuẩn thương hiệu.

Trực tiếp tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng tại cửa hàng.

Xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến khách hàng, dịch vụ và vận hành.

Đảm bảo cửa hàng sạch sẽ, ngăn nắp, tuân thủ quy trình vệ sinh và an toàn.

Báo cáo định kỳ doanh thu, chi phí, tình hình hoạt động cho quản lý cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cửa hàng hoặc công việc liên quan.

Nhanh nhẹn, chủ động, có khả năng tự tìm hiểu và nắm bắt thông tin sản phẩm.

Giao tiếp tốt, vui vẻ, thân thiện và có kỹ năng tư vấn khách hàng chuyên nghiệp.

Có năng lực làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao.

Ngoại hình ưa nhìn, phong cách làm việc chỉn chu, lịch sự.

Giao tiếp tiếng Anh tốt (biết tiếng Hàn là lợi thế).

Tại CÔNG TY TNHH COO BUILDER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8,000,000 VNĐ/tháng

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ/tết theo quy định.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, được hỗ trợ & đào tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COO BUILDER

