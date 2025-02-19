Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty TNHH Anh Quốc SG làm việc tại Bạc Liêu thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bạc Liêu: - 31A Trần Phú, Phường 03, Tp. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Thành phố Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công tác quản lý đối với các dự án xây dựng.

- Phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án thi công để đạt được hiệu quả tối ưu nhất.

- Lập kế hoạch và triển khai các công việc tổng thể đối với dự án được phân công.

- Tổ chức quản lý, điều hành nhân sự trực thuộc ban quản lý dự án, các nhà thầu thi công đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lựơng, an toàn của dự án xây dựng.

- Tham gia công tác đấu thầu các hạng mục của dự án khi được yêu cầu.

- Kiểm soát các nhà thầu thực hiện các hạng mục theo đúng hợp đồng theo từng giai đoạn.

- Điều hành hoạt động giám sát thi công các hạng mục tại công trình, đảm bảo thi công theo theo đúng bản vẽ thiết kế, các quy chuẩn, đồng thời phải đảm bảo thi công theo đúng tiến độ và chất lượng công trình.

- Làm việc với đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu để đảm bảo các công việc của dự án được thực hiện đúng theo kế hoạch đã được duyệt; kiểm tra, theo dõi, báo cáo về các khối lượng, chất lượng tiến độ, đánh giá tình hình triển khai và thực hiện dự án; quản lý danh mục hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án đúng theo quy định hiện hành.

- Quản lý công tác nghiệm thu, bàn giao với các bên có liên quan.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Tổng Giám đốc trực tiếp phân công.

- Các công việc cụ thể khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng.

- Trên 05 kinh nghiệm, có ít nhất 05năm kinh nghiệm trongquản lý dự án xây dựng.

- Có chứng chỉgiám sát thi công xây dựng; QLDA, am hiểu pháp luật và các vấn đề quản lý chất lượng trong xây dựng dự án.

- Đã từng tham gia các dự án thi công các công trình nhà cao tầng, khách sạn.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành xây dựng.

- Có kỹ năng về quản lý tổ chức, giám sát thi công tại công trình, kinh nghiệm trong việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán; kỹ năng giao tiếp trong phạm vi nội bộ và với các đơn vị nhà thầu và chính quyền địa phương.

- Chịu được áp lực và đảm bảo tiến độ công việc; có khả năng làm việc độc lập với đối tác và các cơ quan nhà nước có liên quan

Tại Công ty TNHH Anh Quốc SG Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Anh Quốc SG

