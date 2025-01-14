Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Alliance Construction & Fine Furniture Company LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 1,600 USD

Công ty chúng tôi có gần 20 năm kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực thi công trang trí nội thất khách sạn tiêu chuẩn 4-5 sao, khu resort nghỉ dưỡng… tại Việt Nam. Hiện đang có nhu cầu tuyển vị trí Quản lý dự án (Project Manager), chi tiết công việc như sau:

1. Trách nhiệm chung:

- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng phòng Thi Công/ Giám đốc thi công và cấp trên khi thực hiện các công việc được giao;

- Chịu trách nhiệm về tất cả các công việc liên quan đến Thi Công công trình mình phụ trách;

- Báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của TPTC/ GĐTC/ GĐĐH;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của TPTC/ GĐTC/ GĐĐH;

- Báo cáo tình hình thi công, tình hình thu chi của công trình quản lý theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Phòng TPTC/ GĐTC/ GĐĐH;

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của TPTC/ GĐTC/ GĐĐH.

2. Chịu trách nhiệm về Thi Công đối với các công trình phụ trách:

- Chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ, chi phí, hiệu quả và an toàn cho công trình;

- Chịu trách nhiệm chính về sản lượng, doanh thu của công trình;

- Tổ chức, phân bổ công việc và điều hành nhân sự trong công trình;

- Tổ chức triển khai, trình duyệt bản vẽ shop drawing;

- Tổ chức triển khai, trình duyệt mẫu vật liệu;