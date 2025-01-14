Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Alliance Construction & Fine Furniture Company LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 1,600 USD

Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Alliance Construction & Fine Furniture Company LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 1,600 USD

Alliance Construction & Fine Furniture Company LTD
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Alliance Construction & Fine Furniture Company LTD

Quản lý dự án kỹ thuật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án kỹ thuật Tại Alliance Construction & Fine Furniture Company LTD

Mức lương
1,200 - 1,600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Vietnam

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án kỹ thuật Với Mức Lương 1,200 - 1,600 USD

Công ty chúng tôi có gần 20 năm kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực thi công trang trí nội thất khách sạn tiêu chuẩn 4-5 sao, khu resort nghỉ dưỡng… tại Việt Nam. Hiện đang có nhu cầu tuyển vị trí Quản lý dự án (Project Manager), chi tiết công việc như sau:
1. Trách nhiệm chung:
- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng phòng Thi Công/ Giám đốc thi công và cấp trên khi thực hiện các công việc được giao;
- Chịu trách nhiệm về tất cả các công việc liên quan đến Thi Công công trình mình phụ trách;
- Báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của TPTC/ GĐTC/ GĐĐH;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của TPTC/ GĐTC/ GĐĐH;
- Báo cáo tình hình thi công, tình hình thu chi của công trình quản lý theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Phòng TPTC/ GĐTC/ GĐĐH;
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của TPTC/ GĐTC/ GĐĐH.
2. Chịu trách nhiệm về Thi Công đối với các công trình phụ trách:
- Chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ, chi phí, hiệu quả và an toàn cho công trình;
- Chịu trách nhiệm chính về sản lượng, doanh thu của công trình;
- Tổ chức, phân bổ công việc và điều hành nhân sự trong công trình;
- Tổ chức triển khai, trình duyệt bản vẽ shop drawing;
- Tổ chức triển khai, trình duyệt mẫu vật liệu;

Với Mức Lương 1,200 - 1,600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Alliance Construction & Fine Furniture Company LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alliance Construction & Fine Furniture Company LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Alliance Construction & Fine Furniture Company LTD

Alliance Construction & Fine Furniture Company LTD

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 56 - 58 Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-du-an-ky-thuat-thu-nhap-1-200-1-600-thang-tai-ho-chi-minh-job307858
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 13 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Jlk Technology (Việt Nam)
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty TNHH Jlk Technology (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 1,000 USD
Công Ty TNHH Jlk Technology (Việt Nam)
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 13 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hasky
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công ty Cổ phần Hasky làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Hasky
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bateco Vietnam., JSC
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Bateco Vietnam., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Bateco Vietnam., JSC
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 900 USD
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Hạn nộp: 10/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Hạn nộp: 17/04/2025
Hà Nội Quốc tế Nghệ An Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phan Triệu ( PT.TECH )
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty TNHH Phan Triệu ( PT.TECH ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phan Triệu ( PT.TECH )
Hạn nộp: 16/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẦU TƯ PHÚC THỊNH
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẦU TƯ PHÚC THỊNH làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẦU TƯ PHÚC THỊNH
Hạn nộp: 14/03/2025
Phú Yên Bình Định Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Hạn nộp: 22/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 13 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Jlk Technology (Việt Nam)
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty TNHH Jlk Technology (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 1,000 USD
Công Ty TNHH Jlk Technology (Việt Nam)
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 13 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hasky
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công ty Cổ phần Hasky làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Hasky
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bateco Vietnam., JSC
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Bateco Vietnam., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Bateco Vietnam., JSC
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 900 USD
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Hạn nộp: 10/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Hạn nộp: 17/04/2025
Hà Nội Quốc tế Nghệ An Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phan Triệu ( PT.TECH )
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty TNHH Phan Triệu ( PT.TECH ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phan Triệu ( PT.TECH )
Hạn nộp: 16/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẦU TƯ PHÚC THỊNH
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẦU TƯ PHÚC THỊNH làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẦU TƯ PHÚC THỊNH
Hạn nộp: 14/03/2025
Phú Yên Bình Định Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Hạn nộp: 22/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA làm việc tại An Giang thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thái Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thái Bình
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Alliance Construction & Fine Furniture Company LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 1,600 USD Alliance Construction & Fine Furniture Company LTD
1,200 - 1,600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Saigoncomm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Saigoncomm
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 900 USD Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 13 USD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
1 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm