Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

- Quản lý, lập kế hoạch và triển khai các công việc cho dự án theo đúng quy trình và quy định của Pháp luật.

- Kiểm tra và theo dõi chất lượng, tiến độ và chi phí của dự án.

- Kiểm soát phát sinh/điều chỉnh bổ sung, đàm phán chi phí phát sinh/điều chỉnh bổ sung của hợp đồng (CĐT-NTP)

- Quản lý giá trị hợp đồng kinh tế và tổng dự toán.

- Quản lý nhà thầu về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện theo hợp đồng.

- Phối hợp các phòng ban, ban điều hành, nhà cung cấp, thầu phụ.

- Đưa ra và đảm bảo các biện pháp thi công, kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu.

- Kiểm tra và xác nhận hồ sơ thanh/quyết toán các công trình.

- Kiểm soát tình hình thực hiện dự toán, theo dõi chi phí của công trình.

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận có liên quan của công ty nhằm trển khai thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất.

- Báo cáo tiến độ và chi phí dự án cho BGĐ theo yêu cầu

- Các công việc khác theo phân công của BGĐ.

- Nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt

- Chịu được áp lực công việc

- Bằng cấp từ cao đẳng trở lên

- Độ tuổi từ 25-30

Ngành nghề: Xây dựng

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh