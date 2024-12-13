Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/01/2025
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác

Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 30 Đường Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Quản lý, lập kế hoạch và triển khai các công việc cho dự án theo đúng quy trình và quy định của Pháp luật.
- Kiểm tra và theo dõi chất lượng, tiến độ và chi phí của dự án.
- Kiểm soát phát sinh/điều chỉnh bổ sung, đàm phán chi phí phát sinh/điều chỉnh bổ sung của hợp đồng (CĐT-NTP)
- Quản lý giá trị hợp đồng kinh tế và tổng dự toán.
- Quản lý nhà thầu về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện theo hợp đồng.
- Phối hợp các phòng ban, ban điều hành, nhà cung cấp, thầu phụ.
- Đưa ra và đảm bảo các biện pháp thi công, kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu.
- Kiểm tra và xác nhận hồ sơ thanh/quyết toán các công trình.
- Kiểm soát tình hình thực hiện dự toán, theo dõi chi phí của công trình.
- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận có liên quan của công ty nhằm trển khai thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất.
- Báo cáo tiến độ và chi phí dự án cho BGĐ theo yêu cầu
- Các công việc khác theo phân công của BGĐ.
- Nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt
- Chịu được áp lực công việc
- Bằng cấp từ cao đẳng trở lên
- Độ tuổi từ 25-30
Ngành nghề: Xây dựng
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt
- Chịu được áp lực công việc
- Bằng cấp từ cao đẳng trở lên
- Độ tuổi từ 25-30

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 120/26 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất