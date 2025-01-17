Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1: Thực hiện kế hoạch cung ứng trong phạm vi lĩnh vực được phân công

Thực hiện xây dựng/cải tiến quy trình, quy định cung ứng.

Tham gia xây dựng kế hoạch nguồn cung (Pháp lý, Rủi ro, Thuế,...) phù hợp với Tập đoàn và các dự án.

Tham gia xây dựng kế hoạch cung ứng cho Tập đoàn và các dự án (trong giai đoạn lập kế hoạch phát triển dự án).

Thu thập yêu cầu nội bộ về nguồn cung, kết nối yêu cầu nội bộ với năng lực của các nhà cung cấp.

Quản lý hàng tồn kho.

2: Thực hiện kế hoạch cung ứng và theo dõi ngân sách cung ứng theo kế hoạch được duyệt

Thực hiện kế hoạch cung ứng đã được phê duyệt.

Đàm phán hợp đồng cung ứng.

Đề xuất lựa chọn nhà cung cấp.

Đề xuất yêu cầu mua hàng và cung ứng trong phạm vi phụ trách.

Theo dõi ngân sách cung ứng và thực hiện thanh toán cho các nhà cung cấp đảm bảo tuân theo tiến độ và quy định của hợp đồng được ký kết.

3: Quản lý danh mục hàng hóa của Tập đoàn

Thu thập dữ liệu thị trường và dữ liệu nhà cung cấp.

Cập nhật danh mục nhà cung cấp, danh mục hàng hóa.

Tham gia xây dựng chỉ tiêu đánh giá nhà cung cấp (KPIs).

Phát triển mối quan hệ với nhà cung cấp

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Kinh tế Xây dựng, Xây dựng …

Ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung ứng hoặc tương đương

Kiến thức chuyên sâu về mua hàng trong & ngoài nước- Khả năng đọc bản vẽ, tài liệu Kỹ thuật

Ưu tiên có Kiến thức về ngành xây dựng, bất động sản, quản lý dự án

Đàm phán, thương lượng tốt

Làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt

Khả năng làm việc dưới áp lực cao

Quản lý nhà cung cấp; Quản lý cung cầu; Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, truyền đạt thông tin rõ ràng.

Khả năng làm việc theo nhóm, tương tác và phối hợp hiệu quả.

Ngành nghề: Thu mua / Vật tư, Xây dựng, Bất động sản

Kinh nghiệm: 5 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh