Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/02/2025
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

1: Thực hiện kế hoạch cung ứng trong phạm vi lĩnh vực được phân công
Thực hiện xây dựng/cải tiến quy trình, quy định cung ứng.
Tham gia xây dựng kế hoạch nguồn cung (Pháp lý, Rủi ro, Thuế,...) phù hợp với Tập đoàn và các dự án.
Tham gia xây dựng kế hoạch cung ứng cho Tập đoàn và các dự án (trong giai đoạn lập kế hoạch phát triển dự án).
Thu thập yêu cầu nội bộ về nguồn cung, kết nối yêu cầu nội bộ với năng lực của các nhà cung cấp.
Quản lý hàng tồn kho.
2: Thực hiện kế hoạch cung ứng và theo dõi ngân sách cung ứng theo kế hoạch được duyệt
Thực hiện kế hoạch cung ứng đã được phê duyệt.
Đàm phán hợp đồng cung ứng.
Đề xuất lựa chọn nhà cung cấp.
Đề xuất yêu cầu mua hàng và cung ứng trong phạm vi phụ trách.
Theo dõi ngân sách cung ứng và thực hiện thanh toán cho các nhà cung cấp đảm bảo tuân theo tiến độ và quy định của hợp đồng được ký kết.
3: Quản lý danh mục hàng hóa của Tập đoàn
Thu thập dữ liệu thị trường và dữ liệu nhà cung cấp.
Cập nhật danh mục nhà cung cấp, danh mục hàng hóa.
Tham gia xây dựng chỉ tiêu đánh giá nhà cung cấp (KPIs).
Phát triển mối quan hệ với nhà cung cấp
Ngành nghề: Thu mua / Vật tư, Xây dựng, Bất động sản
Kinh nghiệm: 5 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 65 Nguyễn Du, P. Bến Nghé|Đồng Nai|Bà Rịa-Vũng Tàu

