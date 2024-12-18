Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng CÔNG TY TNHH OPPLE LIGHTING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH OPPLE LIGHTING VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Tại CÔNG TY TNHH OPPLE LIGHTING VIỆT NAM

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10.,Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng

Làm việc sát sao với nhà cung ứng, xử lý các thủ tục hải quan hàng nhập khẩu.
Làm việc chặt chẽ với các bộ phận sản xuất, kho bãi, kinh doanh để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và các quy trình diễn ra trôi chảy.
Hoàn thành công việc hằng ngày và xử lý hệ thống phần mềm SAP.
Chăm sóc khách hàng và lên đơn hàng giao hàng cho khách.
Các công việc và báo khác theo yêu cầu của công ty và quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam
Ứng viên vui lòng gửi CV tiếng Trung, không nhận CV tiếng Việt
Thànhthạo Tiếng Trung (Về giao tiếp/biết đọc tiếng Trung)
Giỏi phần mềm tin học excel
Có kinh nghiệm từ 1-2 năm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực chuỗi cung ứng, logistics hoặc mua hàng.
Thành thạo các phần mềm quản lý chuỗi cung ứng và hệ thống SAP
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực đèn LED
Ưu tiên các chuyên ngành Quản lý Chuỗi cung ứng, Logistics, các lĩnh vực liên quan.

Quyền Lợi

Mức lương từ 14,000,000 - 18,000,000VND (deal theo năng lực).
Thử việc 2 tháng 100% lương.
Được đóng bảo hiểm full lương.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được cung cấp laptop làm việc.
Phụ cấp + phí điện thoại hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH OPPLE LIGHTING VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH OPPLE LIGHTING VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Số 195 Đường 9A, Khu Dân Cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

