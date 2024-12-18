Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng CÔNG TY TNHH OPPLE LIGHTING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10.,Hồ Chí Minh, Quận 10

Làm việc sát sao với nhà cung ứng, xử lý các thủ tục hải quan hàng nhập khẩu.

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận sản xuất, kho bãi, kinh doanh để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và các quy trình diễn ra trôi chảy.

Hoàn thành công việc hằng ngày và xử lý hệ thống phần mềm SAP.

Chăm sóc khách hàng và lên đơn hàng giao hàng cho khách.

Các công việc và báo khác theo yêu cầu của công ty và quản lý.

Giới tính: Nam

Ứng viên vui lòng gửi CV tiếng Trung, không nhận CV tiếng Việt

Thànhthạo Tiếng Trung (Về giao tiếp/biết đọc tiếng Trung)

Giỏi phần mềm tin học excel

Có kinh nghiệm từ 1-2 năm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực chuỗi cung ứng, logistics hoặc mua hàng.

Thành thạo các phần mềm quản lý chuỗi cung ứng và hệ thống SAP

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực đèn LED

Ưu tiên các chuyên ngành Quản lý Chuỗi cung ứng, Logistics, các lĩnh vực liên quan.

Mức lương từ 14,000,000 - 18,000,000VND (deal theo năng lực).

Thử việc 2 tháng 100% lương.

Được đóng bảo hiểm full lương.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được cung cấp laptop làm việc.

Phụ cấp + phí điện thoại hàng tháng.

