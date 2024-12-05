Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn
- Hồ Chí Minh:
- Lô B56
- 57/II, Đường Số 2E, KCN Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng
- Tiếp nhận và kiểm tra các yêu cầu vật tư cho các đơn hàng sản xuất.
- Đảm bảo rằng vật tư được cung cấp đúng số lượng và chất lượng theo yêu cầu sản xuất.
- Phối hợp với bộ phận kho để kiểm tra và nhập xuất hàng hóa.
- Theo dõi và báo cáo tình hình tồn kho vật tư, đảm bảo không thiếu hụt vật tư trong quá trình sản xuất.
- Quản lý việc lập kế hoạch và chuẩn bị vật tư cho ca sản xuất.
- Đảm bảo vệ sinh, an toàn kho bãi và bảo quản vật tư đúng cách.
- Thực hiện kiểm tra chất lượng vật tư, ghi nhận thông tin và xử lý sự cố khi có vấn đề phát sinh.
- Lương thương lượng trong quá trình phỏng vấn.
- Ưu tiên ứng viên từng làm công ty sản xuất về ngành in hoặc bao bì.
Nam TN Trung cấp trở lên.
Giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết công việc, ý thức làm việc cao có tinh thành trách nhiệm.
Thành thạo vi tính văn phòng
Thời gian làm việc: 08h30 đến 16h30 từ thứ hai đến thứ bảy.
Thành thạo Microsf Office (MS Word, Excel)
Kinh nghiệm: >1 năm
Làm việc độc lập, có khả năng làm việc tăng ca khi có yêu cầu.
Chăm chỉ, cần cù, năng động, có tinh thần học hỏi cao.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngành bao bì nhựa màng ghép phức hợp.
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
