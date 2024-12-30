Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Decox làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Decox
- Hồ Chí Minh:
- B01.23 Tầng số 01 và 02, tòa nhà The Galleria Residence, Lô 1
- 16, khu chức năng 1, số 20 Nguyễn Thiện Thành, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, HCM, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm nhà cung cấp tiềm năng cho công ty.
Nhận yêu cầu mua hàng.
Đề xuất giá mua cho sản phẩm.
Thực hiện giám sát tiến độ và nghiệm thu đơn hàng mua.
Theo dõi công nợ mua hàng.
Xử lý những vấn đề phát sinh từ việc thu mua.
Đảm bảo cung ứng đầy đủ đơn hàng đến công trình cần nhận.
Thực hiện các công việc khác do cấp Quản lý giao.
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương trong ngành thiết kế, thi công nội thất.
Có tư duy, triển khai tốt công việc
Có ngoại ngữ tiếng Anh là một ưu thế
Giới tính : Nam/ nữ
Có ngoại hình, lịch sự và có phong cách, khả năng giao tiếp tốt
Ngành nghề: Thu mua / Vật tư, Xây dựng, Nội ngoại thất
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Decox Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Decox
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
