Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Decox làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - B01.23 Tầng số 01 và 02, tòa nhà The Galleria Residence, Lô 1 - 16, khu chức năng 1, số 20 Nguyễn Thiện Thành, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm nhà cung cấp tiềm năng cho công ty.

Nhận yêu cầu mua hàng.

Đề xuất giá mua cho sản phẩm.

Thực hiện giám sát tiến độ và nghiệm thu đơn hàng mua.

Theo dõi công nợ mua hàng.

Xử lý những vấn đề phát sinh từ việc thu mua.

Đảm bảo cung ứng đầy đủ đơn hàng đến công trình cần nhận.

Thực hiện các công việc khác do cấp Quản lý giao.

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương trong ngành thiết kế, thi công nội thất.

Có tư duy, triển khai tốt công việc

Có ngoại ngữ tiếng Anh là một ưu thế

Giới tính : Nam/ nữ

Có ngoại hình, lịch sự và có phong cách, khả năng giao tiếp tốt

Ngành nghề: Thu mua / Vật tư, Xây dựng, Nội ngoại thất

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

