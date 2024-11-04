Tuyển Quản lý thiết kế Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart

Quản lý thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý thiết kế Tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart

Mức lương
11 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 58 Đường Thanh Quả, Bình Minh, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

- Giám sát thi công các công trình quảng cáo theo sự phân công.
- Theo dõi quản lý công trình được phân công.
- Khảo sát, lên biện pháp thi công, nghiệm thu công trình.
- Hướng dẫn, tư vấn Thầu phụ hoặc Đội thi công lập biện pháp thi công công trình, duyệt sơ bộ các biện pháp thi công do các đơn vị trực thuộc lập.
- Nghiên cứu các thiết kế của các công trình được giao giám sát và theo dõi, phát hiện các sai sót, tồn tại và đưa ra các phương án sửa đổi, bổ sung.
- Thực hiện các công việc khác.

Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành xây dựng, kỹ thuật điện, điện tử, cơ khí,nội thất,...
– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
– Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm thi công.
– Ưu tiên ứng viên thành thạo Autocad và các phần mềm chuyên dụng khác.
– Sức khỏe tốt, có thể đi công tác và làm việc với áp lực cao.
– Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương 11.000.000vnđ - 16.000.000vnđ (thỏa thuận)+ PC ăn trưa + xăng xe khi làm việc bên ngoài.
– Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.
– Được đóng BHXH, BHYT, BNTN theo quy định của nhà nước.
– Được hưởng chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, lễ tết, du lịch, teambuilding hàng năm.
– Được tham gia các khóa học đặc biệt của công ty để nâng cao chuyên môn.
– Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart

Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 234 Đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

