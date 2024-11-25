Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô NV1

- 16 KĐG Tứ Hiệp, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Quản lý vùng được giao. Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới tại vùng được phân công. Ngành hàng máy móc nông nghiệp, thiết bị gia đình ( máy bơm, máy cắt cỏ, máy phát điện, máy bắn vít....)
- Lập kế hoạch bán hàng theo target công ty giao, đi thị trường chăm sóc khách hàng.
- Cập nhật báo giá, sản phẩm mới, chính sách bán hàng và CT khuyến mại cho khách hàng
- Tìm hiểu thông tin của đối thủ cạnh tranh. Báo cáo đánh giá thị trường cho quản lý.
- Nhận và phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, bảo hành sản phẩm....
- Phối hợp cùng phòng kế toán đốc thúc công nợ các khách hàng mình quản lý
- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo tuần, tháng và các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam – Tuổi từ 22 – 40.
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm sale thị trường.
Có khả năng làm việc độc lập, bao quát, giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt
Có mục tiêu rõ ràng về thu nhập.
Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên các ngành nghề liên quan như: QTKD, Marketing, Kinh Tế, Thương Mại Dịch Vụ, ...
Sẵn sàng đi công tác.
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng trực tiếp cho kênh đại lý (GT) các sản phẩm tiêu dùng chậm.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (10-15M) + Công tác phí
% Hoa hồng hấp dẫn theo doanh số (20-50M++)
Được cấp máy tính làm việc, cấp Oto đi công tác ( tự lái)
Thưởng target, thưởng đột xuất, thưởng lễ tết.
Du lịch hàng năm, team building.
BHXH,BHYT,BHTN khi ký hợp đồng chính thức
Được cử tham gia đào tạo các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Sản phẩm đa dạng (máy nông nghiệp, dụng cụ cầm tay, máy bơm, máy cắt cỏ, máy phát điện , có lợi thế cạnh tranh vượt trội.)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô NV1-16 KĐG Tứ Hiệp, Tứ Hiệp, Thanh Trì

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

