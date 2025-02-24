Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV HƯNG AN ĐẠI PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Làm việc trong môi trường văn phòng năng động, trẻ trung, hiện đại. Được nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ theo luật định Lao động. Lộ trình thăng tiến và lương thưởng rõ ràng theo năng lực Thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện về kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn. Tham gia các hoạt động của công ty Trong và Ngoài nước như liên hoan, sinh nhật, team - building, du lịch,..., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tham gia xây dựng, phát triển các kênh bán hàng, lập kế hoạch kinh doanh đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu được giao

Quản lý đội ngũ chuyên viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số.

Chịu trách nhiệm phối hợp tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh để đảm bảo được kế hoạch kinh doanh đặt ra

Đảm bảo tất cả hoạt động kinh doanh tuân thủ quy trình làm việc của công ty và các yêu cầu pháp lý theo quy định.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên, có kinh nghiệm quản lý trên 1 năm với bất cứ lĩnh vực ngành nghề là 1 lợi thế

Học vấn: Đã tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành bất kỳ, ưu tiên ứng có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, chứng khoán, bảo hiểm,...

Vi tính: Kỹ năng tin học văn phòng( Word, Excel )

Kỹ năng giao tiếp tốt

Thái độ, tố chất: Có thái độ cầu thị, chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, có mong muốn phát triển lên tới những vị trí cao hơn trong công ty

Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH MTV HƯNG AN ĐẠI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV HƯNG AN ĐẠI PHÁT

