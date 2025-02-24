Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV HƯNG AN ĐẠI PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MTV HƯNG AN ĐẠI PHÁT
- Hà Nội: Làm việc trong môi trường văn phòng năng động, trẻ trung, hiện đại. Được nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ theo luật định Lao động. Lộ trình thăng tiến và lương thưởng rõ ràng theo năng lực Thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện về kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn. Tham gia các hoạt động của công ty Trong và Ngoài nước như liên hoan, sinh nhật, team
- building, du lịch,..., Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tham gia xây dựng, phát triển các kênh bán hàng, lập kế hoạch kinh doanh đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu được giao
Quản lý đội ngũ chuyên viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số.
Chịu trách nhiệm phối hợp tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh để đảm bảo được kế hoạch kinh doanh đặt ra
Đảm bảo tất cả hoạt động kinh doanh tuân thủ quy trình làm việc của công ty và các yêu cầu pháp lý theo quy định.
Báo cáo:
Các công việc khác:
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn: Đã tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành bất kỳ, ưu tiên ứng có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, chứng khoán, bảo hiểm,...
Vi tính: Kỹ năng tin học văn phòng( Word, Excel )
Kỹ năng giao tiếp tốt
Thái độ, tố chất: Có thái độ cầu thị, chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, có mong muốn phát triển lên tới những vị trí cao hơn trong công ty
Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH MTV HƯNG AN ĐẠI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV HƯNG AN ĐẠI PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
