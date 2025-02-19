Tuyển Quản lý kinh doanh VinHMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên target được giao

• Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh cho cá nhân và cho team

• Tìm kiếm khách hàng mới, cập nhật thông tin khách hàng mới, tình trạng của khách hàng cũ

• Chuẩn bị tài liệu và trình bày giải pháp cho khách hàng, lấy yêu cầu và tư vấn giải pháp phù hợp với khách hàng

• Gửi báo giá, thương thảo về bảng đề xuất với khách hàng và cập nhật tình trạng đề xuất bán hàng

• Trao đổi với trưởng bộ phận và cập nhật về tiến độ công việc và cập nhật các kiến thức về sản phẩm/ giải pháp của công ty và của ngành phụ trách

• Phối hợp cùng đội marketing khi có yêu cầu từ Trưởng Bộ Phận

• Phối hợp, thảo luận với Trưởng Bộ Phận và các bộ phận khác để công việc tiến hành thuận lợi.

• Chuẩn bị và thực hiện việc báo cáo kết quả kinh doanh theo Tuần/ Tháng dựa trên mục tiêu kinh doanh được giao và các hoạt động kinh doanh