Tuyển Quản lý kinh doanh VinHMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại VinHMS
- Hồ Chí Minh: phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên target được giao
• Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh cho cá nhân và cho team
• Tìm kiếm khách hàng mới, cập nhật thông tin khách hàng mới, tình trạng của khách hàng cũ
• Chuẩn bị tài liệu và trình bày giải pháp cho khách hàng, lấy yêu cầu và tư vấn giải pháp phù hợp với khách hàng
• Gửi báo giá, thương thảo về bảng đề xuất với khách hàng và cập nhật tình trạng đề xuất bán hàng
• Trao đổi với trưởng bộ phận và cập nhật về tiến độ công việc và cập nhật các kiến thức về sản phẩm/ giải pháp của công ty và của ngành phụ trách
• Phối hợp cùng đội marketing khi có yêu cầu từ Trưởng Bộ Phận
• Phối hợp, thảo luận với Trưởng Bộ Phận và các bộ phận khác để công việc tiến hành thuận lợi.
• Chuẩn bị và thực hiện việc báo cáo kết quả kinh doanh theo Tuần/ Tháng dựa trên mục tiêu kinh doanh được giao và các hoạt động kinh doanh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ít nhất 5 năm kinh nghiệm kinh doanh về giải pháp CNTT (liên quan đến du lịch/ nhà hàng/ khách sạn là một lợi thế)
