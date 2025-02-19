Tuyển Quản lý kinh doanh VinHMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

VinHMS
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
VinHMS

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại VinHMS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên target được giao
• Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh cho cá nhân và cho team
• Tìm kiếm khách hàng mới, cập nhật thông tin khách hàng mới, tình trạng của khách hàng cũ
• Chuẩn bị tài liệu và trình bày giải pháp cho khách hàng, lấy yêu cầu và tư vấn giải pháp phù hợp với khách hàng
• Gửi báo giá, thương thảo về bảng đề xuất với khách hàng và cập nhật tình trạng đề xuất bán hàng
• Trao đổi với trưởng bộ phận và cập nhật về tiến độ công việc và cập nhật các kiến thức về sản phẩm/ giải pháp của công ty và của ngành phụ trách
• Phối hợp cùng đội marketing khi có yêu cầu từ Trưởng Bộ Phận
• Phối hợp, thảo luận với Trưởng Bộ Phận và các bộ phận khác để công việc tiến hành thuận lợi.
• Chuẩn bị và thực hiện việc báo cáo kết quả kinh doanh theo Tuần/ Tháng dựa trên mục tiêu kinh doanh được giao và các hoạt động kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Cao Đẳng các ngành CNTT, Khách Sạn, Du Lịch, Quản Trị Kinh Doanh
• Ít nhất 5 năm kinh nghiệm kinh doanh về giải pháp CNTT (liên quan đến du lịch/ nhà hàng/ khách sạn là một lợi thế)

Tại VinHMS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VinHMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VinHMS

VinHMS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 16-18 Đường số 65, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

