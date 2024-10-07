Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO THIÊN PHƯỚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Phát triển và thực thi chiến lược thương hiệu:

Xây dựng chiến lược thương hiệu dựa trên tầm nhìn và mục tiêu của công ty.

Đảm bảo sự nhất quán trong việc triển khai hình ảnh và thông điệp thương hiệu trên tất cả các kênh truyền thông.

Quản lý chiến dịch marketing:

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi, sự kiện nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hiệu quả của các chiến dịch.

Nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh:

Thu thập và phân tích thông tin thị trường, xu hướng ngành và đối thủ cạnh tranh.

Đề xuất các biện pháp cải thiện vị thế thương hiệu trên thị trường.

Phụ trách kinh doanh:

Xây dựng và thực thi các chiến lược kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh số.

Theo dõi và phân tích hiệu quả kinh doanh, đưa ra các biện pháp cải thiện kịp thời.

Quản lý đội ngũ kinh doanh, đảm bảo họ được đào tạo và hỗ trợ đầy đủ để đạt hiệu quả công việc.

Quản lý ngân sách:

Xây dựng và quản lý ngân sách marketing và kinh doanh cho các chiến dịch thương hiệu.

Đảm bảo sử dụng ngân sách hiệu quả và báo cáo chi tiết chi phí cho ban lãnh đạo.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với đối tác:

Làm việc với các đối tác truyền thông, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo, và các bên liên quan khác.

Duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác để tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch thương hiệu và kinh doanh.

Đánh giá hiệu quả chiến dịch:

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và kinh doanh thông qua các chỉ số KPI.

Báo cáo kết quả và đề xuất các cải tiến cho ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý thương hiệu hoặc marketing, bao gồm cả kinh nghiệm quản lý kinh doanh.

Kỹ năng:

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Sáng tạo và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Kiến thức: Hiểu biết sâu rộng về thị trường, xu hướng marketing và kinh doanh hiện đại.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO THIÊN PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 30-50tr, hoặc thỏa thuận theo năng lực

Thưởng lễ, tết..

Hoa hồng: % tổng doanh thu thương hiệu

Thưởng: Theo quy định công ty hàng tháng

Du lịch: 2 lần/năm

KICKOFF nước ngoài mỗi năm 1 lần

