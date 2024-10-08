Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 2, 13 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3 ...và 8 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Quản lý, phân công thực hiện công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Kinh doanh về hoạt đông kinh doanh, nhân sự của bộ phận:

Chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh và kế hoạch doanh số của đội ngũ Tư vấn tuyển sinh Hỗ trợ, đào tạo và theo sát đội ngũ chuyên viên tư vấn khi cần để giải quyết vấn đề và đảm bảo tiến độ công việc. Trực tiếp phụ trách các khách hàng quan trọng. Tuyển dụng, đào tạo, quản lý, phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh. Báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc Kinh Doanh theo lịch báo cáo đề ra. Quản lý, lên lịch và kết hợp với đội ngũ Marketing hội sở tổ chức các sự kiện offline nhằm tạo ra được lượng khách hàng xung quanh trung tâm. Tổ chức, sắp xếp lịch khai giảng mới các lớp học hàng tháng. Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên. Ca làm việc: Đăng ký theo ca linh hoạt, 6 ca/tuần tương đương 44h/tuần: nghỉ cố định thứ 2 và sáng thứ 3. Ưu tiên làm việc thứ 7, CN

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ giáo dục hoặc 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh khác. Có kỹ năng quản lý, điều hành, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, đào tạo, huấn luyện tốt. Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc Kỹ năng tư duy/phân tích/tổng hợp Kỹ năng sale tốt, quản lý đội ngũ Chủ động và sáng tạo trong công việc Nhiệt tình và có trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 15.000.000đ – 20.000.000đ/tháng + Phụ cấp năng lực theo thứ hạng K (4.000.000đ – 15.000.000đ/tháng) + Thưởng tháng/quý + Thưởng thành tích kinh doanh. Thu nhập lên tới 40.000.000đ/tháng +++ Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13 theo quy định và kết quả kinh doanh của công ty Con CBNV được học miễn phí các khóa học công nghệ tại TEKY Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định hiện hành. Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại. Cơ hội làm việc trực tiếp tham gia các dự án giáo dục mang tính quốc tế cao, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Mĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản ... Được đào tạo bài bản về quản trị kinh doanh, mô hình chuỗi và các ứn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin