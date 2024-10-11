Tuyển Quản lý kinh doanh RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Akuruhi, 124 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý nhóm 03 - 05 nhân viên.
Tạo động lực, đào tạo lực lượng kinh doanh
Chịu trách nhiệm về khách hàng mình và nhóm của mình quản lý. Thúc đẩy, hỗ trợ để các nhân viên trong nhóm đạt được chỉ tiêu hàng tháng.
Chốt hợp đồng và tư vấn bán hàng tại các sự kiện mở bán hằng ngày hoặc các sự kiện đặc biệt của công ty.
Kết hợp với các bộ phận truyền thông, marketing thực hiện các kế hoạch quảng bá, giới thiệu dịch vụ. Tìm kiếm data khách hàng tiềm năng.
Make Vacation Ownership Great Again
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 4 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.
Kỹ năng quản lý, nắm bắt tâm lý, thúc đẩy nhân viên
Có kinh nghiệm 04 năm bán hàng trong lĩnh vực sở hữu kì nghỉ
Cần có kỹ năng: bán hàng, đàm phán, xử lý tình huống, xây dựng đội nhóm
Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng : từ 15,000,000 VNĐ + Thưởng + Mức hoa hồng hấp dẫn. Thu nhập không giới hạn theo năng lực.
Hưởng đầy đủ các chế độ & phúc lợi theo quy định của Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Cơ hội được đào tạo, học tập nâng cao trình độ với các chuyên gia bán hàng trong nước và quốc tế.
Teambuilding, Year end Party hàng năm.
Môi trường năng động, trẻ trung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
