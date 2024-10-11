Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu A

- Khu đô thị mới Nam Thành phố, Đường Raymondienne, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp cùng các bộ phận liên quan xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng món ăn – thức uống, quy trình phục vụ, vệ sinh... trong nhà hàng. Giám sát quá trình thực hiện các quy trình, tổ chức cải tiến các quy trình để nâng cao hiệu quả hoạt động cho nhà hàng. Đại diện cho nhà hàng làm việc, giải quyết mối quan hệ với cơ quan/ khách hàng liên quan đến nhà hàng. Định kỳ phối hợp bộ phận liên quan thực hiện việc thống kê, lập báo cáo tài chính cho nhà hàng và trình lên cấp trên. Tổ chức, giám sát việc đào tạo nhân viên – bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên tiềm năng, phân công công việc, đánh giá kết quả công việc theo định kỳ. Thường xuyên theo dõi việc thu mua hàng hóa, đảm bảo định mức tồn kho tối thiểu cho nhà hàng, điều chỉnh định mức sử dụng cho phù hợp. Định kỳ, đột xuất tổ chức các cuộc họp với nhân viên nhà hàng để triển khai hoạt động kinh doanh hay giải quyết các vấn đề của nhà hàng. Thực hiện các công việc liên quan từ cấp trên giao.
Phối hợp cùng các bộ phận liên quan xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng món ăn – thức uống, quy trình phục vụ, vệ sinh... trong nhà hàng.
Giám sát quá trình thực hiện các quy trình, tổ chức cải tiến các quy trình để nâng cao hiệu quả hoạt động cho nhà hàng.
Đại diện cho nhà hàng làm việc, giải quyết mối quan hệ với cơ quan/ khách hàng liên quan đến nhà hàng.
Định kỳ phối hợp bộ phận liên quan thực hiện việc thống kê, lập báo cáo tài chính cho nhà hàng và trình lên cấp trên.
Tổ chức, giám sát việc đào tạo nhân viên – bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên tiềm năng, phân công công việc, đánh giá kết quả công việc theo định kỳ.
Thường xuyên theo dõi việc thu mua hàng hóa, đảm bảo định mức tồn kho tối thiểu cho nhà hàng, điều chỉnh định mức sử dụng cho phù hợp.
Định kỳ, đột xuất tổ chức các cuộc họp với nhân viên nhà hàng để triển khai hoạt động kinh doanh hay giải quyết các vấn đề của nhà hàng.
Thực hiện các công việc liên quan từ cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành về quản lí nhà hàng/ dịch vụ liên quan. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà hàng hoặc liên quan. Có kinh nghiệm làm việc trong vai trò quản lý nhà hàng hoặc giám sát nhà hàng. Có kỹ năng giao tiếp tốt, lãnh đạo và sắp xếp phân chia công việc cho nhân viên tại nhà hàng hợp lí. Ưu tiên ứng viên nữ có ngoại hình và giao tiếp bằng tiếng trung tốt. Chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm làm việc.
Tốt nghiệp chuyên ngành về quản lí nhà hàng/ dịch vụ liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà hàng hoặc liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc trong vai trò quản lý nhà hàng hoặc giám sát nhà hàng.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, lãnh đạo và sắp xếp phân chia công việc cho nhân viên tại nhà hàng hợp lí.
Ưu tiên ứng viên nữ có ngoại hình và giao tiếp bằng tiếng trung tốt.
Chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phù hợp với năng lực: Thỏa thuận Thời gian làm việc: Theo ca từ 10h đến 22h hàng ngày. Được thưởng lễ tết theo quy định công ty. Xét tăng lương theo năng lực định kỳ. Có nấu ăn cho nhân viên tại công ty.
Mức lương phù hợp với năng lực: Thỏa thuận
Thời gian làm việc: Theo ca từ 10h đến 22h hàng ngày.
Được thưởng lễ tết theo quy định công ty.
Xét tăng lương theo năng lực định kỳ.
Có nấu ăn cho nhân viên tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, Khu A, Đường Raymondienne, KP6, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

