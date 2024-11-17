Tuyển Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà VNPT Vinaphone, đường Nguyễn Văn Huyên mới, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ trì xây dựng chiến lược bán hàng, chiến lược phát triển sản phẩm/dịch vụ phù hợp với từng đối tượng khách hàng;

Tổ chức nghiên cứu, phân tích và lập báo cáo đánh giá về sản phẩm/dịch vụ; Chủ trì lập phương án kinh doanh, chính sách, triển khai sản phẩm/dịch vụ mới;

Chủ trì xây dựng và giám sát thực hiện khung chính sách dịch vụ, giá cước, chính sách bán hàng (hoa hồng), chính sách hỗ trợ đối với sản phẩm/dịch vụ được giao phụ trách;

Thực hiện giám sát, đánh giá triển khai chính sách kinh doanh, chương trình bán hàng, chương trình truyền thông đối với nhóm sản phẩm/dịch vụ được giao phụ trách

Tham gia hợp tác kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước

Thiết lập hệ thống quy trình quản lý sản phẩm/dịch vụ được giao phụ trách;

Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chính quy (hệ tập trung)

Độ tuổi yêu cầu: Dưới 30 tuổi

Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, Có khả năng giao tiếp.

Kinh nghiệm: 02 năm trở lên trong lĩnh vực liên quan.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về sản phẩm dịch vụ CNTT cho khối Khách hàng doanh nghiệp; ưu tiên nhân sự có khả năng phân tích kinh doanh, phân tích dữ liệu, hiểu biết thị trường, xu hướng tiêu dùng của khách hàng.

Kỹ năng: có kỹ năng lập kế hoạch và điều phối, kỹ năng tư vấn giải pháp, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, giải quyết vấn đề tốt, sử dụng thành thạo các ứng dụng vi tính văn phòng phục vụ công việc.

Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, chủ động trong công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cạnh tranh, thu nhập tăng theo năng lực và kết quả thực hiện công việc.

Phụ cấp ăn ca: theo quy định của Tổng công ty.

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN: được tham gia đầy đủ khi ký hợp đồng chính thức sau thời gian thử việc.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo theo yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

