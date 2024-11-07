Tuyển Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: The Terra An Hưng, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tham gia vào quá trình thương thảo, soạn thảo hợp đồng đầu ra và các văn bản liên quan

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật, mua hàng để lên phương án và kế hoạch thực hiện hợp đồng

Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các bộ phận triển khai hợp đồng theo kế hoạch đã xây dựng, kiểm soát tiến độ thực hiện của các phòng ban.

Phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai hợp đồng

Chuẩn bị hồ sơ, biên bản... phục vụ công tác nghiệm thu, quyết toán và thanh lý hợp đồng

Theo dõi thanh toán và phối hợp các bộ phận liên quan thu hồi công nợ

Quản lý hồ sơ chứng từ, tài liệu của dự án

Báo cáo tình hình dự án theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại vị trí quản lý dự án, trợ lý hoặc các công việc tương đương tại các công ty về điện, cơ điện, tự động hóa,...

Có hiểu biết về hợp đồng kinh tế, các chính sách, luật, khung pháp lý có liên quan

Thành thạo tin học văn phòng, các công cụ Internet

Có khả năng giao tiếp, thuyết trình, quan hệ khách hàng, trình bày văn bản tốt

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch và triển khai kế hoạch

Làm việc dưới áp lực và kỷ luật cao

Tư duy logic, làm việc sáng tạo

Cam kết tuân thủ các nguyên tắc bảo mật của Công ty

Ưu tiên nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10- 20 triệu (tùy vào năng lực và kinh nghiệm, thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn)

Thời gian thử việc từ 1-2 tháng tùy thuộc vào năng lực của ứng viên, kết thúc thời gian thử việc được hưởng lương chính thức và đầy đủ các chế độ phúc lợi của Công ty

Tham gia đầy đủ BHYT, BHTN, BHXH theo quy định Nhà nước;

Đầy đủ chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật lao động;

Thưởng vào các dịp Lễ lớn trong năm, thưởng tháng 13, thưởng dự án, thưởng nóng....

Đầy đủ chế độ phúc lợi cho nhân viên và tứ thân phụ mẫu theo chính sách của Công đoàn của Công ty: sinh nhật, ốm đau, thai sản, hiếu sự, hỷ sự,...

Đươc tham gia các hoạt động phúc lợi của Công ty: du xuân, nghỉ mát, team building...

Được cung cấp trang thiết bị và điều kiện cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện.

Nghỉ chiều thứ 7, CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY

