Tuyển Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: The Terra An Hưng, Hà Đông

Tham gia vào quá trình thương thảo, soạn thảo hợp đồng đầu ra và các văn bản liên quan
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật, mua hàng để lên phương án và kế hoạch thực hiện hợp đồng
Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các bộ phận triển khai hợp đồng theo kế hoạch đã xây dựng, kiểm soát tiến độ thực hiện của các phòng ban.
Phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai hợp đồng
Chuẩn bị hồ sơ, biên bản... phục vụ công tác nghiệm thu, quyết toán và thanh lý hợp đồng
Theo dõi thanh toán và phối hợp các bộ phận liên quan thu hồi công nợ
Quản lý hồ sơ chứng từ, tài liệu của dự án
Báo cáo tình hình dự án theo yêu cầu của BGĐ

Tốt nghiệp đại học trở lên
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại vị trí quản lý dự án, trợ lý hoặc các công việc tương đương tại các công ty về điện, cơ điện, tự động hóa,...
Có hiểu biết về hợp đồng kinh tế, các chính sách, luật, khung pháp lý có liên quan
Thành thạo tin học văn phòng, các công cụ Internet
Có khả năng giao tiếp, thuyết trình, quan hệ khách hàng, trình bày văn bản tốt
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch và triển khai kế hoạch
Làm việc dưới áp lực và kỷ luật cao
Tư duy logic, làm việc sáng tạo
Cam kết tuân thủ các nguyên tắc bảo mật của Công ty
Ưu tiên nam

Lương: 10- 20 triệu (tùy vào năng lực và kinh nghiệm, thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn)
Thời gian thử việc từ 1-2 tháng tùy thuộc vào năng lực của ứng viên, kết thúc thời gian thử việc được hưởng lương chính thức và đầy đủ các chế độ phúc lợi của Công ty
Tham gia đầy đủ BHYT, BHTN, BHXH theo quy định Nhà nước;
Đầy đủ chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật lao động;
Thưởng vào các dịp Lễ lớn trong năm, thưởng tháng 13, thưởng dự án, thưởng nóng....
Đầy đủ chế độ phúc lợi cho nhân viên và tứ thân phụ mẫu theo chính sách của Công đoàn của Công ty: sinh nhật, ốm đau, thai sản, hiếu sự, hỷ sự,...
Đươc tham gia các hoạt động phúc lợi của Công ty: du xuân, nghỉ mát, team building...
Được cung cấp trang thiết bị và điều kiện cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện.
Nghỉ chiều thứ 7, CN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô C10-02, Khu đô thị Gleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Hà Đông, HN

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất