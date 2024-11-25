Tuyển Công nghệ thông tin khác CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý tài sản CNTT

Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu chi tiết về tài sản IT

Theo dõi, ghi nhận, và quản lý toàn bộ tài sản công nghệ thông tin của công ty bao gồm máy tính, thiết bị mạng, máy in, phần mềm, máy POS (Point of Sale), hệ thống camera,...

Đảm bảo việc ghi nhận, gắn nhãn, theo dõi và cập nhật thông tin tài sản đúng và đầy đủ trong hệ thống quản lý.

Thực hiện việc kiểm kê tài sản định kỳ, cập nhật danh sách tài sản và tình trạng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để phân bổ, điều chuyển, hoặc thanh lý tài sản khi cần thiết.

Phối hợp với nhà cung cấp và đối tác dịch vụ để sửa chữa và bảo trì thiết bị

Đảm bảo tuân thủ các chính sách nội bộ, tiêu chuẩn ngành và quy định pháp luật liên quan đến quản lý tài sản IT.

2. Quản lý phần mềm và bản quyền

Quản lý, theo dõi bản quyền phần mềm sử dụng bởi các phòng ban và gia hạn khi cần.

Theo dõi tình trạng sử dụng giấy phép phần mềm, đảm bảo tuân thủ bản quyền và tránh các rủi ro pháp lý.

Cảnh báo và thực hiện các biện pháp kịp thời khi sắp hết hạn giấy phép hoặc không đủ số lượng.

3. Kiểm tra và báo cáo

Lập kế hoạch ngân sách cho việc mua sắm, nâng cấp, bảo trì và thay thế tài sản IT.

Theo dõi và kiểm soát chi phí liên quan đến quản lý tài sản IT.

Lập báo cáo định kỳ về tình trạng, số lượng, giá trị và hiệu suất sử dụng tài sản IT.

Xác định các tài sản không sử dụng hiệu quả, đề xuất phương án tối ưu hóa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học liên quan về Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin, hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài sản IT hoặc IT support, ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng, bán lẻ.

Kiến thức về phần cứng, phần mềm, mạng máy tính và các thiết bị văn phòng.

Kỹ năng xử lý sự cố nhanh chóng, quản lý thời gian và làm việc nhóm tốt.Kỹ năng sử dụng các công cụ quản lý tài sản.

Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề.

Có khả năng lập báo cáo, phân tích dữ liệu và đưa ra đề xuất.

Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao.

Cẩn thận, chi tiết, và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ:

Lương cạnh tranh + thưởng quý+ tháng lương 13, 14,..

Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của Golden Gate.

Cơ hội thử thách và phát triển:

Cơ hội được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, là tập đoàn F&B hàng đầu Việt Nam.

Được ủng hộ, trao quyền cho những ý kiến sáng tạo và đột phá.

Văn hoá môi trường làm việc:

Làm việc Thứ 2 - Thứ 6 (8h30 - 17h30)

Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin