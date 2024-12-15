Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY

Quản lý

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé., Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Tóm tắt công việc
a. Kiểm soát lưu trữ hồ sơ:
Hướng dẫn, điều phối và phối hợp các phòng ban triển khai thực hiện lưu trữ hồ sơ theo kế hoạch/quy định.
Giám sát, kiểm tra định kỳ công tác lưu trữ hồ sơ của các phòng ban.
b. Đảm bảo hệ thống văn bản lập quy (VBLQ) của Tập đoàn (chính sách, quy định, quy trình...) được triển khai áp dụng hiệu quả theo định hướng quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
c. Thực hiện theo dõi, giám sát việc tuân thủ áp dụng văn bản lập quy của các phòng ban.
d. Kiểm tra đánh giá nội bộ định kỳ và báo cáo.
e. Ghi nhận thông tin phản hồi và cải tiến VBLQ.
Nhiệm vụ và trách nhiệm chính
a. Kiểm soát công tác lưu trữ hồ sơ:
Hướng dẫn, điều phối & phối hợp các phòng ban triển khai thực hiện lưu trữ;
Giám sát kiểm tra định kỳ công tác lưu trữ hồ sơ của các phòng ban.
b. Triển khai áp dụng và kiểm soát tuân thủ hệ thống VBLQ:
Xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá tuân thủ hệ thống VBLQ hằng năm hoặc theo chỉ đạo.
Truyền thông, hướng dẫn và tổ chức triển khai áp dụng VBLQ.
Theo dõi, giám sát việc áp dụng và đánh giá tuân thủ hệ thống VBLQ.
Nhận dạng các rủi ro liên quan đến việc triển khai áp dụng tài liệu.
Xem xét về tính nhất quán, phù hợp với các yêu cầu cần tuân thủ của hệ thống, tính khả thi của tất cả các văn bản tài liệu công ty thuộc trách nhiệm được phân công.
Ghi nhận phản hồi/ sự không phù hợp của VBLQ, phối hợp các đơn vị soạn thảo, soát xét cải tiến tài liệu liên quan đến vận hành của đơn vị.
c. Tổ chức và triển khai hoạt động đánh giá nội bộ (theo kế hoạch chung của Ban Kiểm toán nội bộ)
d. Theo dõi báo cáo tuần của các đơn vị và tham mưu cho Ban Lãnh đạo
e. Kiểm soát quá trình cải tiến: Theo dõi và kiểm tra kết quả thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa rủi ro những điểm không phù hợp của các đơn vị.
f. Công việc khác:
Tư vấn xây dựng hệ thống VBLQ các Đơn vị/Chi nhánh.
Đào tạo nhận thức về HTQLCL ISO 9001.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ: Đại học - Chuyên ngành Quản lý chất lượng, Lưu trữ, Luật.
2. Kinh nghiệm:
Số năm kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong công tác triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.
Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại:
Ưu tiên đã từng làm việc trong tổ chức/ doanh nghiệp có chứng nhận quản lý hệ thống (ISO 9001, ISO 14001, ...) và có kinh nghiệm giám sát tuân thủ và đánh giá nội bộ.
Ưu tiên đã từng làm việc tại công ty có ngành nghề thi công xây dựng dự án bất động sản (Chủ đầu tư/ Nhà thầu thi công/ Tư vấn giám sát...).
3. Kiến thức:
Có kiến thức và am hiểu chuyên sâu về quản lý hệ thống và công tác chính sách.
Có kiến thức liên quan đến đầu tư kinh doanh bất động sản, thi công xây dựng, quản lý lưu trữ hồ sơ dự án.
4. Kỹ năng:
Kỹ năng công việc: Lập kế hoạch, theo dõi và triển khai công việc theo kế hoạch.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục; Kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng đánh giá nội bộ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY Thì Được Hưởng Những Gì

Quà chúc mừng sinh nhật, dịp lễ
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi xã hội theo quy định hiện hành như: BHYT, BHXH, BHTN.
Bảo hiểm sức khỏe
Phụ cấp cơm 50.000/ngày, gửi xe 15.000/ngày, điện thoại 200.000/tháng.
Thưởng đột xuất theo dự án.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12-Tầng 13,Tòa nhà Miss Áo Dài, Số 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-thu-nhap-14-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job269475
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Hạn nộp: 13/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Hạn nộp: 13/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý HOMEKIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu HOMEKIT
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Dịch Vụ Studio 88 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Studio 88
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Cờ vua Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Cờ vua Sài Gòn
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH BENJI DINING Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH BENJI DINING Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH FIRST MARKETING
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION
Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần DAYONE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu Công ty cổ phần DAYONE ASIA
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần quản lý tòa nhà PMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần quản lý tòa nhà PMS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Care vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Care vn
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
8 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty TNHH Giá Kho Group
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Telos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Telos
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH UTOPI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH UTOPI
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Eurowindow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Eurowindow
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm