Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EXTRIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 110A Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, HCM., Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

- Chịu trách nhiệm quản lý và điều phối hoạt động của một đội ngũ vệ sinh/phục hồi giày (trung bình khoảng 20 người).

- Vị trí này đảm bảo chất lượng dịch vụ vệ sinh giày, hiệu quả vận hành, và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty, đồng thời phát triển chiến lược dài hạn cho trung tâm.

Trách nhiệm chính:

1. Quản lý đội ngũ nhân viên vệ sinh/phục hồi giày:

- Điều phối và giám sát hoạt động của đội ngũ khoảng 20 người

- Phát triển cấu trúc quản lý hiệu quả, bao gồm việc bổ nhiệm và hướng dẫn trưởng nhóm

- Phân công công việc và đảm bảo hiệu suất cao của từng thành viên

- Đào tạo, phát triển kỹ năng và tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên

2. Đảm bảo chất lượng dịch vụ:

- Thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cao cho tất cả dịch vụ

- Giám sát và cải tiến quy trình vệ sinh, bảo dưỡng và sửa chữa giày

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện

- Xử lý phản hồi của khách hàng và giải quyết vấn đề kịp thời

3. Quản lý vận hành và chiến lược:

- Phát triển và thực hiện chiến lược dài hạn cho trung tâm dịch vụ vệ sinh/phục hồi giày

- Tối ưu hóa quy trình làm việc để tăng năng suất và hiệu quả

- Quản lý inventory và đảm bảo đủ nguồn cung

- Lập kế hoạch sản xuất và phân bổ nguồn lực chiến lược

4. Điều phối giao hàng:

- Quản lý và tối ưu hóa lịch trình giao hàng

- Đảm bảo giao hàng đúng hẹn, an toàn và hiệu quả về chi phí

5. Phối hợp liên bộ phận:

- Làm việc chặt chẽ với các bộ phận Kho, Customer Service, Marketing và Tài chính

- Đảm bảo luồng thông tin hiệu quả giữa Hub dịch vụ và các bộ phận khác

- Đóng góp vào chiến lược tổng thể của công ty

6. Báo cáo và phân tích:

- Theo dõi, phân tích và báo cáo các KPI quan trọng

- Sử dụng dữ liệu để ra quyết định và đề xuất cải tiến chiến lược

- Dự báo xu hướng và đề xuất điều chỉnh chiến lược dựa trên phân tích thị trường

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm:

- 5-7 năm kinh nghiệm trong quản lý dịch vụ hoặc vận hành quy mô trung bình

- Kinh nghiệm quản lý đội ngũ 15-20 người trở lên

- Kinh nghiệm trong việc phát triển và thực hiện chiến lược dài hạn

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm xuất sắc

- Khả năng phân tích dữ liệu nâng cao và ra quyết định dựa trên dữ liệu

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình xuất sắc

- Hiểu biết sâu sắc về quản lý chất lượng và cải tiến quy trình

- Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược và quản lý dự án

3. Phẩm chất:

- Tư duy chiến lược và khả năng nhìn xa trông rộng

- Khả năng thích ứng cao và sẵn sàng đối mặt với thách thức

- Tinh thần trách nhiệm, chủ động và quyết đoán

- Khả năng truyền cảm hứng và phát triển đội ngũ

4. Học vấn:

- Bằng đại học trong lĩnh vực Quản lý, Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan

- Bằng thạc sĩ là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EXTRIM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15,000,000 VND - 22,000,000 VND/tháng

- Xem xét tăng lương hàng năm dựa trên hiệu suất công việc

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và đào tạo chuyên sâu

- Các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EXTRIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.