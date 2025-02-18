Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GIA MINH làm việc tại Nam Định thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nam Định: - Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

• Quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động sản xuất tại nhà máy, đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.

• Lập kế hoạch sản xuất, phân công công việc cho các bộ phận sản xuất.

• Theo dõi và điều chỉnh quy trình sản xuất nhằm tối ưu hóa năng suất và giảm thiểu lãng phí.

• Đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

• Phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

• Đào tạo và phát triển kỹ năng cho đội ngũ nhân viên sản xuất.

• Quản lý kho nguyên vật liệu và thành phẩm, đảm bảo việc nhập - xuất hàng hóa đúng quy trình.

• Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

• Báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất cho Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Quản lý sản xuất, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sản xuất tại nhà máy, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong ngành cơ khí.

• Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ và giải quyết vấn đề.

• Khả năng lập kế hoạch, tổ chức công việc và quản lý thời gian hiệu quả.

• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

• Am hiểu về quy trình sản xuất, máy móc thiết bị cơ khí và các tiêu chuẩn chất lượng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GIA MINH Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 18-25tr

• Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện, trẻ trung và năng động.

• Cơ hội thăng tiến và thử thách trong nghề nghiệp.

• Được tạo mọi điều kiện, cơ hội phát triển nghề nghiệp theo năng lực cá nhân.

• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Quy định của Nhà nước.

• Các chế độ phúc lợi và các chế độ đãi ngộ khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GIA MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.