Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KING ALAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Số lượng tuyển 1 người
Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường 7, Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

• Hỗ trợ thiết kế hình ảnh cho Social Media (Facebook, TikTok, Instagram).

• Thiết kế banner, poster cho các sàn TMĐT (Shopee, TikTok Shop, Lazada).

• Chỉnh sửa hình ảnh, tối ưu chất lượng hình cho đăng tải.

• Tham gia brainstorming, đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông.

Yêu Cầu Công Việc

• Sinh viên năm 3 – 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa

• Có tinh thần học hỏi, chủ động, bắt trend tốt.

• Có laptop cá nhân để làm việc.

Quyền Lợi

• Lương hỗ trợ: 2.000.000 VNĐ/tháng.

• Hỗ trợ dấu mộc thực tập cho sinh viên.

• Môi trường làm việc trẻ trung, được đào tạo và tiếp xúc trực tiếp với dự án thực tế.

• Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển

