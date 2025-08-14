Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KING ALAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KING ALAN
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KING ALAN

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KING ALAN

Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường 7, Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

• Hỗ trợ thiết kế hình ảnh cho Social Media (Facebook, TikTok, Instagram).
• Thiết kế banner, poster cho các sàn TMĐT (Shopee, TikTok Shop, Lazada).
• Chỉnh sửa hình ảnh, tối ưu chất lượng hình cho đăng tải.
• Tham gia brainstorming, đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông.

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm 3 – 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa
• Có tinh thần học hỏi, chủ động, bắt trend tốt.
• Có laptop cá nhân để làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KING ALAN Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương hỗ trợ: 2.000.000 VNĐ/tháng.
• Hỗ trợ dấu mộc thực tập cho sinh viên.
• Môi trường làm việc trẻ trung, được đào tạo và tiếp xúc trực tiếp với dự án thực tế.
• Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KING ALAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KING ALAN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KING ALAN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 39/4/3 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

