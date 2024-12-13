Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH BOSUNG VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: KCN Mỹ phước 3, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Kiểm tra và theo dõi chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, trong lúc sản xuất và thành phẩm

Trực tiếp theo dõi và giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng trong nhà máy

Xây dựng hệ thống tài liệu và theo các cuộc audit hàng năm của Công ty

Quản lý và giám sát công việc của phòng QC

Đánh giá và phân tích để nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty

Công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở nên có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương

Kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt

Tiếng anh giao tiếp tốt

Am hiểu và thành thạo công việc về quản lý chất lượng

Có kỹ năng đào tạo , lập kế hoạch

Tại CÔNG TY TNHH BOSUNG VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội tăng tiến

Hưởng đầy đủ quyền lợi của Công ty và theo quy định của nhà nước

Các khoản thưởng và phụ cấp định kỳ , đột xuất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BOSUNG VINA

