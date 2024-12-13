Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH BOSUNG VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH BOSUNG VINA
Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: KCN Mỹ phước 3, Bến Cát, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Kiểm tra và theo dõi chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, trong lúc sản xuất và thành phẩm
Trực tiếp theo dõi và giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng trong nhà máy
Xây dựng hệ thống tài liệu và theo các cuộc audit hàng năm của Công ty
Quản lý và giám sát công việc của phòng QC
Đánh giá và phân tích để nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty
Công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ cao đẳng trở nên có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương
Kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt
Tiếng anh giao tiếp tốt
Am hiểu và thành thạo công việc về quản lý chất lượng
Có kỹ năng đào tạo , lập kế hoạch
Kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt
Tiếng anh giao tiếp tốt
Am hiểu và thành thạo công việc về quản lý chất lượng
Có kỹ năng đào tạo , lập kế hoạch
Tại CÔNG TY TNHH BOSUNG VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội tăng tiến
Hưởng đầy đủ quyền lợi của Công ty và theo quy định của nhà nước
Các khoản thưởng và phụ cấp định kỳ , đột xuất
Hưởng đầy đủ quyền lợi của Công ty và theo quy định của nhà nước
Các khoản thưởng và phụ cấp định kỳ , đột xuất
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BOSUNG VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI