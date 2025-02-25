Tuyển Quản lý Công ty CP Beta Media làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: MIPEC Tower, 229 P. Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng : Nhà hàng, khách sạn hoặc chuyên ngành liên quan

- Có kinh nghiệm làm quản lý nhân sự, vận hành

- Hơn 3 năm kinh nghiệm trong mảng F&B, khách sạn, chuỗi cửa hàng bán lẻ

- Kỹ năng giao tiếp - tiếp nhận và truyền đạt thông tin tốt

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao và làm việc theo (ca ngày và ca đêm) ngày nghỉ lễ.

- Ưu tiên đã làm trong lĩnh vực Cinema là một lợi thế.

Tại Công ty CP Beta Media Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận phù hợp với năng lực ứng viên + thưởng theo team Vận hành/Dự án

- Vé mời xem phim hàng tháng trên toàn hệ thống rạp

- Tham gia hoạt động nội bộ, teambuilding...

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Bảo hiểm PVI cho nhân viên gắn bó trên 6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Beta Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin