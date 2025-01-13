Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 33 Gò Dầu, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tân Phú, Quận 5

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Order hàng hoá, cân đối và kiểm soát hàng hóa tại cửa hàng

- Tiếp nhận hàng hoá, công cụ dụng cụ và đánh giá chất lượng

- Vận hành ca

- Phỏng vấn, xếp lịch, đào tạo nhân viên trong cửa hàng

- Tiếp nhận xử lý các vấn đề phát sinh trong ca làm việc, giải đáp thắc mắc khách hàng

- Làm báo cáo tuần / tháng/ quý cho cửa hàng trưởng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng vị trí quản lý tại các nhà hàng, chuỗi thức ăn nhanh

Hiểu biết về ngành thực phẩm/ nhà hàng

Kỹ năng quản lý tốt, học hỏi nhanh, không ngại cực, tác phong nhã nhặn, phù hợp với quy chuẩn ngành dịch vụ

Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc

Mong muốn gắn bó và phát triển lâu dài cùng công ty

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp tiền cơm

Phụ cấp ca tối 30% mức lương cơ bản

Phụ cấp tiền điện thoại (tùy cấp bậc)

Nhân lương các ngày Lễ/Tết, lương tháng 13

Lộ trình thăng tiến rõ ràng (từ 6 tháng test năng lực)

Tham gia bảo hiểm 100% lương cơ bản

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng/ chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)

