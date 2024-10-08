Tuyển Quản lý CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Tuyển Quản lý CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 31 Phan Huy Ích, P15, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Lập kế hoạch phát triển trung tâm, quản lý và chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động chung của trung tâm.
- Đảm bảo đạt các chỉ tiêu của trung tâm theo kế hoạch của năm
- Quản lý đội ngữ giáo vụ, giáo viên và trợ giảng của trung tâm
- Kiểm soát các hoạt động đào tạo, học tập tại trung tâm và theo tiêu chuẩn chung của hệ thống.
- Chịu trách nhiệm kiểm soát và giám sát doanh thu, chi phí của trung tâm, đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
- Tổ chức triển khai các khóa học mới, các chương trình ngoại khóa, các sự kiện của trung tâm và hệ thống.
- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng đào tạo...
- Hướng dẫn và thực hiện thủ tục kiểm tra, đánh giá, xếp lớp, nhập học và các quy trình liên quan cho nhân viên nhằm đảm bảo trung tâm được vận hành hiệu quả.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc hệ thống.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, Quan hệ đối ngoại; Quản trị kinh doanh; Tư vấn; Giáo dục – Đào tạo...
- Kinh nghiệm 3 năm ưu tiên làm việc trong lĩnh vực giáo dục ở vị trí tương đương.
- Yêu cầu Có kinh nghiệm set up quy trình, hệ thống và quản lý nhân sự mạnh
-
- Kỹ năng quản lý, điều hành, đàm phán, thuyết phục, đào tạo, huấn luyện tốt.
- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát công việc tốt.
- Kỹ năng tư duy, phân tích, tổng hợp.
- Chủ động, sáng tạo trong công việc.
- Chịu được áp lực cao, nhiệt tình, có trách nhiệm.
- Thời gian làm việc: T2-T6 (8h15-17h45) nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút, Thứ 7: 8h30-12h30

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Được hưởng mức lương cạnh tranh theo năng lực làm việc, được tăng lương thường kỳ theo chính sách của trung tâm.
• Thu nhập: 15-30 triệu/tháng (Thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm)
• Có thưởng theo năng suất, năng lực dựa trên kết quả làm việc, vv..
• Được hưởng các chính sách hỗ trợ, lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết theo quy định của trung tâm, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định công ty sau 2 tháng thử việc.
• Nghỉ phép 12 ngày/năm.
• Được làm việc trong môi trường cực kỳ thân thiện, khuyến khích nhân viên phát triển tiềm năng.
• Được training nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc.
• Đi du lịch, nghỉ mát theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 255 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

