Tuyển Quản lý Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo cho các loại hình sản phẩm mới

- Cập nhật thay đổi, nâng cấp cho chương trình đào tạo của những loại hình sản phẩm cũ

- Triển khai chương trình đào tạo mới & cập nhật thay đổi của chương trình đào tạo cũ đến chi nhánh. Đảm bảo các chương trình đào tạo được cập nhật nhanh chóng, chính xác và đồng bộ trên toàn hệ thống.

- Kiểm soát nội dung giáo trình, giáo cụ phục vụ công tác giảng dạy

- Phối hợp, hỗ trợ phòng Kinh doanh Phát triển thương hiệu thực hiện kiểm duyệt, dịch thuật những nội dung Marketing (tiếng Hoa)

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý cấp trên.

- Hỗ trợ cung cấp các nội dung Marketing bằng tiếng Hoa theo đề xuất của phòng Kinh doanh Phát triển thương hiệu.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp thạc sĩ trở lên, chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Trung;

- Có từ 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung trở lên

- Hiểu biết về chương trình đào tạo tiếng Trung các cấp

- Có kỹ năng hoạch định và triển khai dự án

- Năng động, sáng tạo.

Tại Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập (bao gồm thưởng) từ 20 triệu/tháng.

- Chính sách phúc lợi đầy đủ, hấp dẫn

- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

- Môi trường trẻ trung và năng động

Nơi làm việc: Trong khu vực Hồ Chí Minh theo sự xắp xếp của quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố

