Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI QUỐC TẾ GENEX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 123A Gò Dầu, Phường Tân Quý, Tân Phú, Quận Tân Phú

1. Công việc Quản lý bảo hành:

- Phân công công việc, quản lý tiến độ và chất lượng dịch vụ bảo hành của các nhân viên bảo hành Khu vực Miền Nam, bao gồm: tiếp nhận thông tin sản phẩm lỗi, sửa chữa sản phẩm lỗi và giao lại cho khách hàng.

- Đào tạo, phát triển, đánh giá và quản lý hiệu suất làm việc các nhân viên bảo hành Miền Nam;

- Làm việc với các đối tác nước ngoài về lỗi, cách xử lý lỗi ...

- Tổng hợp linh phụ kiện bảo hành cần gửi QLBH Toàn quốc.

- Tổng hợp kết quả bảo hành sản phẩm theo tuần/tháng để báo cáo QLBH Toàn quốc;

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên;

2. Công việc Kho vận:

- Phân công công việc, quản lý tiến độ và chất lượng dịch vụ giao hàng của các nhân viên khu vực Miền Nam, bao gồm: giao hàng đầy đủ, đúng hạn, đúng địa chỉ, ...

- Kiểm tra và phê duyệt chi phí chành xe chính xác, tiết kiệm và hợp lý.

- Đánh giá, lựa chọn các nhà xe, chành xe đi tỉnh để có dịch vụ tốt, chi phí hợp lý, có hóa đơn VAT;

- Đặt in tem, nhãn - quản lý việc dán tem, nhãn đảm bảo hàng hóa đầy đủ tem nhãn trước khi ra khỏi kho

- Quản lý hàng hóa xuất/nhập và tồn trong kho: chính xác, sạch sẽ, đúng quy định

- Kiểm kê kho mỗi tháng ít nhất 01 lần; Chủ động báo cáo, đưa ra hướng xử lý hàng sắp hết date, hàng bị móp méo không xuất bán được ra thị trường;

- Quản lý dịch vụ kho, dịch vụ vận chuyển do bên thứ 3 cung cấp tại TP.HCM;

- Tổng hợp kết quả giao hàng/kho vận theo tháng báo cáo cho Quản lý giao hàng-Kho vận Toàn quốc

3) Tương tác nội bộ:

- Làm việc với phòng Kinh doanh, Kế toán, Phát triển sản phẩm, Kiểm soát chất lượng, Thiết kế, ... Báo cáo trực tiếp cho QL Giao hàng – Bảo hành Toàn quốc.

4) Tương tác bên ngoài:

- Làm việc với các đối tác nước ngoài và khách hàng

- Ưu tiên: Nam Độ tuổi từ: 28-36

- Có tố chất lãnh đạo, quản lý và tinh thần làm chủ;

- Có tính cách liêm chính, thật thà, trung thực, tinh thần học hỏi, trách nhiệm và cầu tiến;

- Có kiến thức về kỹ thuật (để hiểu sản phẩm đồ dùng, máy móc ngành hàng mẹ và bé); Tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật;

- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh (đọc, hiểu, viết .....) là 1 lợi thế:

- Sử dụng thành thạo máy tính (word, exel, google sheet...);

- Chịu được áp lực công việc;

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về Quản lý & Sửa chữa bảo hành các sản phẩm điện tử;

- Mong muốn làm việc và gắn bó lâu dài.

- Lương cơ bản: thỏa thuận (tối thiểu là 25 triệu/tháng).

- Có Bảo hiểm Y tế, BHXH, BHTN, Bảo hiểm PVI.

- Lương tháng 13, phúc lợi, ... theo chính sách Công ty.

- Được làm việc với các Quản lý giỏi, các đối tác nước ngoài;

- Thử việc 2 tháng, được hưởng 85% lương chính thức, được đào tạo qua công việc.

- Môi trường làm việc minh bạch, công bằng, rõ ràng, là một nơi để bạn có thể phát triển lâu dài.

