Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu

Mức lương 18 - 26 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 46 An Dương, Yên Phụ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 18 - 26 Triệu

Kiểm soát hoạt động kinh doanh cửa hàng vùng được phân công

Điều hành hoạt động vận hành cửa hàng theo vùng được phân công: quản lý về nhân sự, kinh doanh, hàng hóa, chăm sóc khách hàng...

Triển khai dự án: Kế hoạch mở mới cửa hàng, sửa chữa cửa hàng:

Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng, Ban Giám đốc phân công.

Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho trưởng phòng, Ban Giám đốc (khi có yêu cầu) định kỳ, hoặc đột xuất.



Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành chuyên ngành kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong ngành hàng F&B hoặc ngành hành tiêu dùng nhanh FMCG

Sử dụng thành thạo các kỹ năng word, excel, power point...

Có khả năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức và điều hành.

Khả năng sáng tạo cao, ý tưởng tốt, tinh thần trách nhiệm cao và biết lắng nghe

Nhạy bén trong kinh doanh

Tác phong cẩn thận, vui vẻ, hòa đồng.

Tại CÔNG TY TNHH PHD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận và chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh tùy thuộc vào khả năng chuyên môn. Thỏa thuận xứng đáng với năng lực và cạnh tranh trên thị trường

Du lịch teambuilding hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty

Được tham gia các chương trình đào tạo của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHD

