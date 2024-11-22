Tuyển Photographer/Video Editor NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại NTQ Solution
- Hà Nội: Nguyễn Khang, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Quay phim, chụp ảnh khách hàng tại nha khoa, các hoạt động sự kiện của công ty.
Biên tập, chỉnh sửa thành video hoàn chỉnh để đăng trên các nền tảng social (Youtube, Facebook, website, TikTok,...)
Phối hợp bộ phận Marketing lên ý tưởng, sản xuất các video phù hợp với xu hướng
Đảm bảo các sản phẩm ấn tượng, thu hút và sáng tạo; cập nhật xu hướng, phù hợp với nhận diện thương hiệu và đạt hiệu quả marketing/truyền thông cao
Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch.
Quản lý dữ liệu hình ảnh, video sự kiện, hoạt động, dữ liệu hình ảnh dự án triển khai của công ty.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế (Photoshop hoặc Illustrator, Canva,..), sử dụng thành thạo Capcut để edit video ngắn
Sử dụng tốt thiết bị quay chụp (máy ảnh Sony)
Khả năng bắt trend, tư duy sáng tạo tốt, yêu thích những điều mới lạ. Có khả năng sáng tạo đa dạng, nắm bắt brief của team MKT nhanh.
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc, khả năng làm việc độc lập, chủ động
Tại NTQ Solution Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa: 25.000 VNĐ / ngày
Được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH, BHYT
Tham gia khóa học đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và kỹ năng mềm
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, đoàn kết, giao tiếp cởi mở
Được tham gia các hoạt động: du lịch hàng năm, Teambuilding theo quý, party sinh nhật hàng tháng,..
Làm việc giờ hành chính từ T2 - T7
Cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NTQ Solution
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
