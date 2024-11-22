Tuyển Photographer/Video Editor NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Khang, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Quay phim, chụp ảnh khách hàng tại nha khoa, các hoạt động sự kiện của công ty.

Biên tập, chỉnh sửa thành video hoàn chỉnh để đăng trên các nền tảng social (Youtube, Facebook, website, TikTok,...)

Phối hợp bộ phận Marketing lên ý tưởng, sản xuất các video phù hợp với xu hướng

Đảm bảo các sản phẩm ấn tượng, thu hút và sáng tạo; cập nhật xu hướng, phù hợp với nhận diện thương hiệu và đạt hiệu quả marketing/truyền thông cao

Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch.

Quản lý dữ liệu hình ảnh, video sự kiện, hoạt động, dữ liệu hình ảnh dự án triển khai của công ty.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan đến Thiết kế/ Quay dựng/ Marketing, truyền thông hoặc tương đương

Từ 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế (Photoshop hoặc Illustrator, Canva,..), sử dụng thành thạo Capcut để edit video ngắn

Sử dụng tốt thiết bị quay chụp (máy ảnh Sony)

Khả năng bắt trend, tư duy sáng tạo tốt, yêu thích những điều mới lạ. Có khả năng sáng tạo đa dạng, nắm bắt brief của team MKT nhanh.

Nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc, khả năng làm việc độc lập, chủ động

Tại NTQ Solution Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thương lượng;

Phụ cấp ăn trưa: 25.000 VNĐ / ngày

Được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH, BHYT

Tham gia khóa học đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và kỹ năng mềm

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, đoàn kết, giao tiếp cởi mở

Được tham gia các hoạt động: du lịch hàng năm, Teambuilding theo quý, party sinh nhật hàng tháng,..

Làm việc giờ hành chính từ T2 - T7

Cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác.

