Tuyển Photographer/Video Editor NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

NTQ Solution
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
NTQ Solution

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại NTQ Solution

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Khang, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Quay phim, chụp ảnh khách hàng tại nha khoa, các hoạt động sự kiện của công ty.
Biên tập, chỉnh sửa thành video hoàn chỉnh để đăng trên các nền tảng social (Youtube, Facebook, website, TikTok,...)
Phối hợp bộ phận Marketing lên ý tưởng, sản xuất các video phù hợp với xu hướng
Đảm bảo các sản phẩm ấn tượng, thu hút và sáng tạo; cập nhật xu hướng, phù hợp với nhận diện thương hiệu và đạt hiệu quả marketing/truyền thông cao
Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch.
Quản lý dữ liệu hình ảnh, video sự kiện, hoạt động, dữ liệu hình ảnh dự án triển khai của công ty.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan đến Thiết kế/ Quay dựng/ Marketing, truyền thông hoặc tương đương
Từ 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế (Photoshop hoặc Illustrator, Canva,..), sử dụng thành thạo Capcut để edit video ngắn
Sử dụng tốt thiết bị quay chụp (máy ảnh Sony)
Khả năng bắt trend, tư duy sáng tạo tốt, yêu thích những điều mới lạ. Có khả năng sáng tạo đa dạng, nắm bắt brief của team MKT nhanh.
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc, khả năng làm việc độc lập, chủ động

Tại NTQ Solution Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thương lượng;
Phụ cấp ăn trưa: 25.000 VNĐ / ngày
Được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH, BHYT
Tham gia khóa học đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và kỹ năng mềm
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, đoàn kết, giao tiếp cởi mở
Được tham gia các hoạt động: du lịch hàng năm, Teambuilding theo quý, party sinh nhật hàng tháng,..
Làm việc giờ hành chính từ T2 - T7
Cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NTQ Solution

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NTQ Solution

NTQ Solution

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 6th Floor, Sudico Building (HH3) Me Tri StreetNam Tu Liem District Hanoi City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

