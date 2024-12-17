Tuyển Sale Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sale Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG GIA
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Sale Marketing Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Chăm sóc khách hàng, tư vấn, báo giá, trả lời fan page, Zalo, và các sàn TMĐT.
Đăng bài trên mạng xã hội và website.
Thực hiện hoạt động tiếp thị để đạt được mục tiêu doanh số.
Hỗ trợ đóng gói hàng hóa và giao hàng.
Thời gian làm 11:00 - 19:00 hàng ngày.
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo máy tính.
Ưu tiên có kinh nghiệm với sàn TMĐT.
Ưu tiên có kinh nghiệm dùng các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video như Canva, Photoshop, Adobe Premier.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Đào tạo kỹ năng sale và marketing.
Chấp nhận ứng viên chưa có nhiều kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG GIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
