Tuyển Sale Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Chăm sóc khách hàng, tư vấn, báo giá, trả lời fan page, Zalo, và các sàn TMĐT.

Đăng bài trên mạng xã hội và website.

Thực hiện hoạt động tiếp thị để đạt được mục tiêu doanh số.

Hỗ trợ đóng gói hàng hóa và giao hàng.

Thời gian làm 11:00 - 19:00 hàng ngày.

Sử dụng thành thạo máy tính.

Ưu tiên có kinh nghiệm với sàn TMĐT.

Ưu tiên có kinh nghiệm dùng các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video như Canva, Photoshop, Adobe Premier.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Đào tạo kỹ năng sale và marketing.

Chấp nhận ứng viên chưa có nhiều kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty

