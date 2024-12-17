Tuyển Sale Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Tuyển Sale Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG GIA
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG GIA

Sale Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sale Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG GIA

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Sale Marketing Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Chăm sóc khách hàng, tư vấn, báo giá, trả lời fan page, Zalo, và các sàn TMĐT.
Đăng bài trên mạng xã hội và website.
Thực hiện hoạt động tiếp thị để đạt được mục tiêu doanh số.
Hỗ trợ đóng gói hàng hóa và giao hàng.
Thời gian làm 11:00 - 19:00 hàng ngày.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo máy tính.
Ưu tiên có kinh nghiệm với sàn TMĐT.
Ưu tiên có kinh nghiệm dùng các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video như Canva, Photoshop, Adobe Premier.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Đào tạo kỹ năng sale và marketing.
Chấp nhận ứng viên chưa có nhiều kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG GIA

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 18 phố Thể Giao, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

