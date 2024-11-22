Tuyển IT Helpdesk/IT support Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Zone 3 và Zone 4, tầng 16, tòa nhà vp 789, số 147 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Nhận hướng dẫn, báo cáo và thảo luận từ phía Nhật Bản thông qua cuộc họp trực tuyến.

Gửi email và trò chuyện với khách hàng bằng tiếng Nhật, xử lý công việc, và hỗ trợ

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng đọc và viết tiếng Nhật, tương đương trình độ N2 hoặc sống tại Nhật Bản trên 3 năm.

Có khả năng giao tiếp với người Nhật.

Có khả năng thực hiện các công việc sử dụng tiếng Nhật một cách chính xác

Có khả năng sử dụng Excel một cách thông thạo (Copy-Paste, SUM, không cần quá nhiều kinh nghiệm).

Khả năng làm việc lâu dài.

Tại Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 17 triệu VND(gross)

Xét tăng lương 1 lần/ năm, Thưởng Tết (tháng 13), thưởng năm.

Đóng bảo hiểm full lương, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

Có cơ hội tham gia các câu lạc bộ của công ty : yoga, cầu lông, đá bóng,...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được trao đổi làm việc với người Nhật, có cơ hội nâng cao khả năng tiếng Nhật.

Làm việc từ 8h15-17h30 Thứ 2- Thứ 6, nghỉ Thứ 7- Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam

