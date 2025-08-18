Tuyển Trưởng phòng Marketing HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 31 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Bạn đam mê ẩm thực tinh hoa và có khát khao xây dựng những thương hiệu đẳng cấp?

OzFresh đang tìm kiếm một Trưởng phòng Marketing tài năng để dẫn dắt hành trình chuyển mình thành chuỗi siêu thị nhập khẩu hàng đầu Việt Nam.

Đây là cơ hội để bạn trở thành một trong những nhân tố chủ chốt, làm việc trực tiếp cùng CEO và kiến tạo nên câu chuyện thành công của một thương hiệu cao cấp.

BẠN SẼ LÀM GÌ?

Xây dựng chiến lược thương hiệu: Định vị và lan tỏa câu chuyện thương hiệu OzFresh trên mọi điểm chạm.

Dẫn dắt Digital & E-commerce: Chịu trách nhiệm tăng trưởng doanh thu trên các kênh online (Website, Social Media, Paid Ads).

Sáng tạo nội dung đẳng cấp: Định hướng sản xuất hình ảnh, video có gu thẩm mỹ cao, truyền cảm hứng về phong cách sống.

Kiến tạo cộng đồng: Lên ý tưởng và tổ chức các sự kiện để kết nối và xây dựng cộng đồng khách hàng thân thiết.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 3-5 năm kinh nghiệm marketing, ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ cao cấp, F&B

Am hiểu sâu sắc về Branding, Digital Marketing và E-commerce.

Có gu thẩm mỹ tốt, tư duy chiến lược và khả năng lãnh đạo.

Tại HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng hấp dẫn & thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

Cơ hội lớn: Được trao quyền, làm việc trực tiếp với CEO và là thành viên chủ chốt trong giai đoạn phát triển vàng của công ty.

Môi trường làm việc năng động, tôn trọng sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.