Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Nông Nghiệp Hùng Cường làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 38 Lương Thế Vinh, TP Vinh

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của RSM đảm bảo hoạt động của cửa hàng

- Quản lý dịch vụ khách hàng: tư vấn, phục vụ,...

- Quản lý nhân sự: sắp xếp ca làm việc, chấm công, đào tạo, đánh giá nhân viên, xây dựng văn hóa, môi trường làm việc, nội quy, quy định,...

- Quản lý hình ảnh cửa hàng: trưng bày, trang trí, vệ sinh,... cửa hàng

- Quản lý hàng hóa và tài sản cửa hàng: kiểm kê, xuất - nhập - tồn kho; công cụ, dụng cụ, máy móc,... của cửa hàng

- Quản lý thu chi: Doanh thu, chi phí,... cửa hàng

- Quản lý báo cáo: xây dựng kế hoạch, phân tích, giải trình, thực hiện các báo cáo số liệu khác,...

- Nam/nữ tuổi từ 22 - 33 tuổi

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

- Kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý, trưởng nhóm. Ưu tiên những ứng viên đã từng quản lý cửa hàng, có kinh nghiệm về bán lẻ, thực phẩm

Tại Công ty TNHH Nông Nghiệp Hùng Cường Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn theo năng lực: từ 10.000.000-15.000.000VNĐ/tháng

- Thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty

- Hỗ trợ cơm trưa

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Cơ hội được đào tạo bài bản, thăng tiến theo năng lực

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, giúp đỡ

- Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty với nhiều giải thưởng hấp dẫn

- Chính sách đặc biệt từ SunMart+

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nông Nghiệp Hùng Cường

