Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: TP Vinh

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, mở rộng, quản lý hệ thống kênh phân phối sản phẩm liên quan điện năng lượng mặt trời trong khu vực được giao.

Phát triển, hỗ trợ năng lực bán hàng cho đối tác trên kênh.

Thực hiện công việc lên đơn hàng, phối hợp theo dõi và giám sát quá trình giao nhận, thanh toán, bảo hành, .... liên quan đến đơn hàng/ sản phẩm của khách hàng.

Thực hiện các công việc báo cáo, phối hợp các phòng ban liên quan để triển khai các hoạt động của Công ty tới các nhóm khách hàng trong kênh phân phối.

Khảo sát thị trường, phân tích tiềm năng của thị trường (khách hàng, đối thủ, sản phẩm...).

Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến doanh số/ khách hàng... tại khu vực phụ trách.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành QTKD, Kỹ thuật điện, Điện công nghiệp...

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành QTKD, Kỹ thuật điện, Điện công nghiệp...

Có kinh nghiệm tư vấn ngành hàng kỹ thuật, kinh nghiệm Sales B2B.

Có kinh nghiệm tư vấn, chốt sales đến KH cuối (Enduser), hỗ trợ đại lý giảm tồn kho.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, sử dụng thành thạo microsoft office...

Tư duy tích cực, trung thực, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng đàm phán thương lượng, quản lý thời gian và mối quan hệ hiệu quả.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Chấp nhận đi công tác xa (theo kế hoạch).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (8h00-17h00); Thứ 7 (8h00-16h00); nghỉ 2 Thứ 7/tháng và các ngày Chủ nhật.

Lương cạnh tranh theo năng lực và được xét tăng lương mỗi năm 1 lần.

Thưởng tháng 13 + thưởng KPI Quý, KPI Năm theo hiệu quả công việc và tình hình kinh doanh.

13 ngày phép từ năm thứ 2, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn 24/24 và các phúc lợi khác theo quy định của Pháp luật.

Được hưởng chính sách phúc lợi đầy động lực: khám sức khỏe định kỳ, sinh nhật cá nhân, hiếu hỉ, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm và các hoạt động tập thể… do công ty tổ chức.

Phụ cấp điện thoại, chi phí công tác,… theo quy định của Công ty.

Được tham gia các khóa học chuyên môn và kỹ năng để phát huy tối đa năng lực cá nhân.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

