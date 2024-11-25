Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ TGM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ TGM
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 26, ngõ 259 Yên Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Nhân viên sale B2C các ngành hàng F&B , Sản phẩm nông sản.
Ưu tiên ứng viên có đầy đủ các kỹ năng:
Chat mess
Telesale
Báo cáo tình trạng data
xây quy trình sale cho sản phẩm

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực bán hàng
Tư duy sáng tạo, kết hợp nhạy bén ý tưởng với các sản phẩm của công ty trong từng chiến dịch quảng cáo
Kỹ năng quyết vấn đề tốt
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt, tư duy độc lập, có khả năng tổng hợp và phân tích, khả năng làm việc nhóm tốt
Sử dụng tin học văn phòng cơ bản: Word, Excel, Powerpoint và các phần mềm liên quan đến công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ TGM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 Vnđ + phụ cấp ca + thưởng kpi
Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật theo chính sách của Công ty
Được tham gia các hoạt động tập thể: ăn uống, sinh nhật, liên hoan, Year end Party, Team Building,..
Được Công ty tổ chức sinh nhật
Làm việc trong môi trường gen z trẻ trung, năng động
Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6, 8h30-17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ TGM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, số 257 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

