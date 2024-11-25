Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ TGM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 26, ngõ 259 Yên Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Nhân viên sale B2C các ngành hàng F&B , Sản phẩm nông sản.

Ưu tiên ứng viên có đầy đủ các kỹ năng:

Chat mess

Telesale

Báo cáo tình trạng data

xây quy trình sale cho sản phẩm

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực bán hàng

Tư duy sáng tạo, kết hợp nhạy bén ý tưởng với các sản phẩm của công ty trong từng chiến dịch quảng cáo

Kỹ năng quyết vấn đề tốt

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt, tư duy độc lập, có khả năng tổng hợp và phân tích, khả năng làm việc nhóm tốt

Sử dụng tin học văn phòng cơ bản: Word, Excel, Powerpoint và các phần mềm liên quan đến công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ TGM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 Vnđ + phụ cấp ca + thưởng kpi

Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật theo chính sách của Công ty

Được tham gia các hoạt động tập thể: ăn uống, sinh nhật, liên hoan, Year end Party, Team Building,..

Được Công ty tổ chức sinh nhật

Làm việc trong môi trường gen z trẻ trung, năng động

Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6, 8h30-17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ TGM

