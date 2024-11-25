Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY TNHH SÀI GÒN BEAUTY HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 73/5 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Công việc chủ yếu tìm kiếm khách hàng, đại lý nhà phân phối qua online có nhu cầu gia công mỹ phẩm ODM

Chăm sóc khách hàng giải đáp mọi thắc mắc Tham khảo thị trường, tạo dựng hình ảnh uy tín cho công ty đến các khách hàng

Phát triển và khai thác nguồn khách hàng mới có tiềm năng

Hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng và theo dõi qua trình thực hiện hợp đồng

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm 1-2 năm sale ODM hoặc các ngành liên quan đến lĩnh vực mỹ phẩm, làm đẹp, spa ...v.v...

• Biết Tiếng Anh là một lợi thế

• Khả năng tương tác mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo tốt

• Khả năng phân tích hiểu biết về mỹ phẩm, nhiệt tình trong công việc, ham học hỏi thêm

• Đàm phán thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty, đưa hình ảnh công ty mở rộng ra thị trường

Tại CÔNG TY TNHH SÀI GÒN BEAUTY HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 10 triệu – 15 triệu VND/tháng + hoa hồng, tổng thu nhập giao động từ 20 triệu đồng.

• Hỗ trợ gửi xe miễn phí

• Làm việc tại văn phòng có đầy đủ thiết bị và tiện nghi

• Môi trường năng động, hiện đại, có nhiều cơ hội thăng tiến

• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước

• • Được cân nhắc tăng lương sau khi hết hợp đồng thử việc hoặc 6 tháng/lần

• Thưởng lễ, thưởng nóng, thưởng tết và lương tháng 13, tăng lương định kỳ

• Tổ chức du lịch, tham quan nhà máy New & New của công ty tại Hàn Quốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SÀI GÒN BEAUTY HOUSE

