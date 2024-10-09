Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH SEKISHO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 600 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH SEKISHO VIỆT NAM
Mức lương
Từ 600 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 1
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 600 USD
+ Hỗ trợ nhân viên và bộ phận trong việc xử lý các hồ sơ kinh doanh
+ Làm báo giá, hồ sơ xuất nhập khẩu
+ Theo dõi đơn hàng, hợp đồng, tiến trình thanh toán.
Với Mức Lương Từ 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Nữ, 27 đến 32 tuổi
+ Kinh nghiệm sales admin từ 5 năm trở lên. Kinh nghiệm xử lý hồ sơ xuất khẩu.
+ Ưu tiên các ứng viên từng làm việc tại các công ty thép/tôn
+ Bằng cấp: Đại học trở lên
+ Tiếng Anh: trung cấp (giao tiếp được trong công việc)
+ Tin học: MS Word, Excel
+ Kinh nghiệm sales admin từ 5 năm trở lên. Kinh nghiệm xử lý hồ sơ xuất khẩu.
+ Ưu tiên các ứng viên từng làm việc tại các công ty thép/tôn
+ Bằng cấp: Đại học trở lên
+ Tiếng Anh: trung cấp (giao tiếp được trong công việc)
+ Tin học: MS Word, Excel
Tại CÔNG TY TNHH SEKISHO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
+ Thu nhập: từ 600USD (Gross), tùy theo năng lực và kinh nghiệm
+ Thời gian làm việc: 8:00 đến 17:00 (Thứ 2 đến Thứ 6)
+ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
+ Thưởng lương tháng thứ 13, tăng lương 1 lần trên năm
+ Thời gian làm việc: 8:00 đến 17:00 (Thứ 2 đến Thứ 6)
+ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
+ Thưởng lương tháng thứ 13, tăng lương 1 lần trên năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEKISHO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI