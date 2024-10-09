Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH SEKISHO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 600 USD

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH SEKISHO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 600 USD

CÔNG TY TNHH SEKISHO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
CÔNG TY TNHH SEKISHO VIỆT NAM

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH SEKISHO VIỆT NAM

Mức lương
Từ 600 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 600 USD

+ Hỗ trợ nhân viên và bộ phận trong việc xử lý các hồ sơ kinh doanh
+ Làm báo giá, hồ sơ xuất nhập khẩu
+ Theo dõi đơn hàng, hợp đồng, tiến trình thanh toán.

Với Mức Lương Từ 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nữ, 27 đến 32 tuổi
+ Kinh nghiệm sales admin từ 5 năm trở lên. Kinh nghiệm xử lý hồ sơ xuất khẩu.
+ Ưu tiên các ứng viên từng làm việc tại các công ty thép/tôn
+ Bằng cấp: Đại học trở lên
+ Tiếng Anh: trung cấp (giao tiếp được trong công việc)
+ Tin học: MS Word, Excel

Tại CÔNG TY TNHH SEKISHO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập: từ 600USD (Gross), tùy theo năng lực và kinh nghiệm
+ Thời gian làm việc: 8:00 đến 17:00 (Thứ 2 đến Thứ 6)
+ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
+ Thưởng lương tháng thứ 13, tăng lương 1 lần trên năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEKISHO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SEKISHO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SEKISHO VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

