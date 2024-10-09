Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH SEKISHO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 600 USD

Mức lương Từ 600 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 600 USD

+ Hỗ trợ nhân viên và bộ phận trong việc xử lý các hồ sơ kinh doanh

+ Làm báo giá, hồ sơ xuất nhập khẩu

+ Theo dõi đơn hàng, hợp đồng, tiến trình thanh toán.

Với Mức Lương Từ 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nữ, 27 đến 32 tuổi

+ Kinh nghiệm sales admin từ 5 năm trở lên. Kinh nghiệm xử lý hồ sơ xuất khẩu.

+ Ưu tiên các ứng viên từng làm việc tại các công ty thép/tôn

+ Bằng cấp: Đại học trở lên

+ Tiếng Anh: trung cấp (giao tiếp được trong công việc)

+ Tin học: MS Word, Excel

Tại CÔNG TY TNHH SEKISHO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập: từ 600USD (Gross), tùy theo năng lực và kinh nghiệm

+ Thời gian làm việc: 8:00 đến 17:00 (Thứ 2 đến Thứ 6)

+ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

+ Thưởng lương tháng thứ 13, tăng lương 1 lần trên năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEKISHO VIỆT NAM

