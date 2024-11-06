Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 100 Triệu

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 100 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE

Mức lương
30 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhomes Vũ Yên, Thủy Nguyên

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 30 - 100 Triệu

- Tiếp nhận nhu cầu mua BĐS của khách hàng, giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng tham quan các dự án mà Công ty đang triển khai;
- Thực hiện giao dịch và hỗ trợ khách hàng theo dõi tiến độ thanh toán;
- Duy trì các mối quan hệ khách hàng hiện có, đồng thời xây dựng kế hoạch tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng;
- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng (được đào tạo): Quảng cáo, telesale...
- Cập nhật đúng, đủ thông tin các dự án đang bán;
- Tham gia thực hiện các giao dịch Bất động sản (đưa khách tham quan dự án, đặt cọc, công chứng...) cùng các bộ phận liên quan
- Thường xuyên nâng cao các kỹ năng giap tiếp, tư vấn, làm việc đội nhóm để ngày càng chuyên nghiệp;
- Thực hiện các báo cáo theo quy định: báo cáo ngày, tháng, quý, khách hàng tiềm năng;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công giao việc từ cấp quản lý;
Công ty Cổ phần Bất động sản G.Empire là doanh nghiệp uy tín hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phân phối Bất động sản, được điều hành bởi Ban lãnh đạo gồm những chuyên gia có bề dày kinh nghiệm cùng đội ngũ chuyên viên tư vấn được đào tạo bài bản, am hiểu thị trường, kỷ luật và nhiệt huyết.
Công ty Cổ phần Bất động sản G.Empire
Hiện tại G.Empire Land là đại lý phân phối chính thức nhiều dự án Bất động sản danh tiếng trên khắp các phân khúc, từ chung cư, căn hộ cao cấp đến biệt thự, liền kề... Có thể kể đến:
G.Empire Land
- Dự án biệt thự Solasta Mansion & An Quý Villa của CĐT Nam Cường
- Dự án nhà phố cao cấp The Manor Central Park của Nhà phát triển Bitexco
- Dự án căn hộ cao cấp Lumi Hanoi của CĐT Capital Land
- Dự án chung cư Sola Park của CĐT MIK
- Dự án Sun Urban City của CĐT Sun Group tại Phủ lý, Hà Nam
- Dự án Vinhomes Cổ Loa của CĐT Vinhomes
- Dự án Harbour Center tại TP.Hải Phòng
Cùng nhiều dự án bất động sản khác...
......
Địa chỉ văn phòng làm việc: Tầng 3, Toà Handiresco Complex, Số 31 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội & Vinhomes Vũ Yên, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Với Mức Lương 30 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự, chỉn chu.
- Có laptop biết dùng MXH: Google, Facebook, Zalo, tiktok,...
- Yêu thích kinh doanh, mong muốn tham gia đội ngũ nhiệt huyết.
- Chăm chỉ, chịu khó.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE Thì Được Hưởng Những Gì

Với quy trình đào tạo thực chiến SỐ 1 THỊ TRƯỜNG, hỗ trợ LƯƠNG CỨNG 6 - 15 triệu/tháng hỗ trợ chi phí MARKETING tìm kiếm khách hàng & nguồn hàng KHỔNG LỒ sẵn sàng giao dịch
ĐẾN VỚI G.EMPIRE BẠN SẼ ĐƯỢC:
- Được làm việc tại đơn vị phân phối số 1 thị trường dự án, sản phẩm của Vinhomes và các Chủ đầu tư uy tín. Thoả sức tung hoành giữa kho hàng lớn nhất thị trường, đa dạng – tính thanh khoản cao.
- Được đào tạo hoàn toàn MIỄN PHÍ ĐẶC QUYỀN CÔNG THỨC CHỐT DEAL thực chiến hấp dẫn nhất ngành môi giới.
- Được hỗ trợ chi phí marketing chạy quảng cáo lên tới 90%.
- Được dẫn dắt, CẦM TAY CHỈ VIỆC bởi các leaders từng ghi dấu ấn bùng nổ ở những dự án hot hit nhất thị trường.
- Hoa hồng cao hấp dẫn, thưởng nóng bỏng tay NGAY khi chốt cọc.
- Văn phòng HẠNG A sang xịn, cơ sở vật chất hiện đại.
- KHÔNG GIỚI HẠN thu nhập và lộ trình thăng tiến rõ ràng, bài bản.
- Môi trường văn hóa dẫn đầu xu hướng: LÀM GIỎI NHẤT – CHƠI CHẤT NHẤT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: Tầng 3, Toà Handiresco Complex, 31 Lê Văn Lương, Hà Nội/ VP 2: Tầng 2, Toà 17T1 Hapulico Complex, 81 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

