Tuyển Sales Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM
Mức lương
500 - 700 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 30F, tòa Lotte Center, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 500 - 700 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
· Phụ trách và quản lý xuất-nhập vật tư;
· Tiếp nhận, theo dõi và quản lí hợp đồng, khách hàng;
· Theo dõi & gia hạn các hợp đồng Cộng tác viên tỉnh miền Bắc;
· Tổng hợp sự cố và báo cáo thiết bị gửi hàng tuần;
· Phụ trách các công việc hành chính của phòng ban;
· Công việc khác theo sự chỉ đạo từ cấp trên.
Với Mức Lương 500 - 700 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
· Nữ. Độ tuổi từ 26-32 tuổi. Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt;
· Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc vị trí sales admin;
· Có khả năng thích ứng nhanh chóng với các thay đổi, xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc;
· Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng Excel, word, PPT (bắt buộc);
· Biết tiếng Trung là lợi thế.
ĐÃI NGỘ:
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
